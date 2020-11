Joan Mir, en ‘El Hormiguero’: esto dicen sus amigos de su madre y así reacciona él

Joan Mir, nuevo campeón del mundo de MotoGP, visitó El Hormiguero de Antena3 y respondió a los que le dicen que si ha ganado el Mundial ha sido por la lesión que sufrió Marc Márquez y que le apartó de la lucha por el título.

“No me apetece contestar nada”, empezó respondiendo Mir a la pregunta, pero a continuación dijo esto: “Esto es parte del juego, la gente se lesiona. Marc ha sido el más competitivo en los últimos ocho años y le tengo un respeto enorme, pero este año ha fallado. Es humano y se puede equivocar, es parte del juego. Yo en algunas carreras podría haber arriesgado más, pero existe el factor caída y lesión y hay que saber gestionar todas estas cosas. Él lleva ocho títulos y este es el primero en el que ha fallado de verdad. Porque el favorito se ha lesionado y ha ganado otra persona creo que no hay que quitarle méritos”.

Mir también contó que durante el campeonato contó con un amuleto, sus calzoncillos de la suerte: “Ya estaban muy usados y decidí cambiar. El año pasado tuve mala suerte. Los calzoncillos habían perdido su poder. Este año empecé mal. En el Gran Premio de Austria pensé que no me los iba a poner. Me puse unos negros cualquiera y a partir de ahí me fue bien”.

También reveló el troleo de sus amigos con su madre, Ana Mayrata, convertida en una estrella de las redes sociales por su belleza a raíz del título ganado por Mir: “Mis amigos me han troleado toda la vida con este asunto. No me dicen nada... Pero si dicen algo les contesto: ‘Como digas una palabra te corto la cabeza’”.