“Pequeño de espíritu”, la lección de Alfonso Reyes a Rhodes tras su pelea con Girauta por Almeida

James Rhodes ha hecho una broma de mal gusto sobre Almeida y ha empezado una polémica con Girauta, ex de Ciudadanos, en la que también ha intervenido una vez y después otra, Alfonso Reyes.

Rhodes se ha metido con la altura de Almeida y Girauta le ha contestado: “Rhodes, bufón del Reino, niño rarito, pesado donde los haya, asesino de Beethoven, va por el mundo burlándose del prójimo”. Rhodes, que borró su primer tuit, le ha contestado: “Lo borré por ofendiditos como tu. bufón, niño rarito, pesao - ¿no es esto burlarse de alguien? Lo lindo es que no necesito burlarme de personas como tú; puedo leer una de tus ridículas columnas llenas de odio y bulos en ABC y ver que lo haces perfectamente tú mismo”. Girauta ha recontestado: “Señor zascandil: 1) No me tutee. La única relación que podríamos mantener es que usted me sirva un cortado. 2) España ya sufre la pandemia y a Sánchez. Añadir sus chorradas resulta excesivo. 3) ¿Recuerda las Malvinas? Pues solo su piano puede superar en crueldad a los gurkas”

El caso es que Alfonso Reyes ha sido espectador de todo esto, pero no ha querido mantenerse al margen de la pelea. A él también le ha indignado lo que ha dicho Rhodes. Y como ha sido jugador de baloncesto, donde la altura es uno de los factores fundamentales, sino el que más, le ha querido enseñar al pianista lo que él aprendió midiéndose con tipos de dos metros:

“Si algo aprendí de mis años baloncestísticos es que siempre habrá alguien más alto que tú. Hacer burla por la altura es de pequeños de espíritu”, le dice Alfonso Reyes, como lección para cerrar un día agotador para el famoso pianista. Quería hacer una broma y se ha pasado el día en batallas