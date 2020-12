Escándalo en la familia de Maradona: “Estaba abandonado por sus hijas”

Las desavenencias en la familia de Diego Armando Maradona empiezan a salir a la luz apenas una semana después de su fallecimiento. La mala relación entre las hermanas de Diego y Claudia Villafañe, su primera mujer, y sus hijas Dalma y Gianinna ha saltado a los platós de televisión.

Ana Maradona, una de las hermanas de Diego, entró en directo el miércoles en el programa Los Ángeles de la Mañana, de El Trece TV, para defenderse de las acusaciones que sobre ella estaba efectuando la periodista Yanina Latorre.

“(Diego) estaba abandonado por las hijas. ¿Cuándo vinieron las hijas a verlo? Nunca, jamás, eso lo puedo comprobar. Solo nosotros lo veíamos, pregunta a las hijas a ver cuándo lo vieron… Nunca nos encontramos con ellas. Jana sí estaba y Verónica (Ojeda) iba con su hijo”, aseguró Ana.

Posteriormente aclaró que en marzo se vio con Diego, pero que después solo hablaron por teléfono debido a la pandemia y a que era una persona de riesgo. Antes de su muerte, las hermanas lo vieron cuando estuvo ingresado en la Clínica Olivos. “Cuando estuvo internado estuvimos todas ahí. La última de mis hermanas que lo vio fue Kitty. Nosotros lo vimos en el sanatorio, después de la operación. Hablamos del amor que le teníamos, el cariño, el respeto que le teníamos. Nosotros sí le teníamos respeto”, aclaró.

Ana aseguró que jamás entendió por qué nunca tuvieron una buena relación con Villafañe y sus hijas: “Nosotros no estamos en contra de ellas, ellas están en contra de nosotras, no sé por qué, que hablen ellas y digan... Ellas no serían nada si no fuera por su padre. Si fueran hijas de Juan Pérez, ¿quién las iba a tener donde están?”.