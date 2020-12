“Ella empujó a Maradona por la escalera y le rompió el hombro”

Maradona ha muerto, los problemas se han multiplicado. Ahora están saliendo a la luz los problemas y guerras familiares y como si de la familia Pantoja se tratara, todos están siendo televisados. “La última Navidad el regalo fue 50.000 pesos para cada hermana. Si no había sobre nadie iba”,aseguraba una periodista en la televisión argentina. Y era muy dura con las hermanas del astro: “Todas le sacaban plata y la que más le sacaba era Ana, para sus hijos. Solamente iban si había sobres para cuidarlo. 100.000 pesos por fin de semana” seguía.

Tuvo mala palabras para la que fue su pareja, Rocío Oliva, a la que no dejaron entrar en el velatorio: “Hasta junio tuvo injerencia. Rocío manejó todo. Lo tenía dopado. Es verdad lo de las cervezas que le daba y le pegaba. Lo tiró por una escalera el año pasado y le dislocó el hombro”. Ese día hay una hermana presente: “El día que ella lo tira por una escalera discutiendo estaba Lili (otra de las hermanas de Diego) la encaró, se agarraron a trompadas y ahí fue cuando se la sacaron de encima”, aseguró al respecto

Entonces llamó Ana Maradona y disparó contra la periodista y las hijas: “Esta señora no sabe nada. Está mandada por las hijas de mi hermano. Que se calle y me deje hablar”. Nego todo: “¿Qué yo cobraba por estar con mi hermano? ¿De dónde sacó eso? Que lo compruebe. Nadie vivía de Diego. Que era muy generoso sí pero nunca vivimos de él como sí hicieron ellas, que sin él no hubiesen sido nada”.

En un intento por demostrar que su situación económica no es la ideal, Ana aseguró que tanto ella como sus hermanas tienen “deudas” y hasta deben “expensas”. Y sumó, en clara referencia a Villafañe y sus hijas: “Que se queden calladas y no nos entierren a nosotros con el dolor que tenemos”.

Negó la pelea con Rocío: mi hermana no peleó con la madre de Rocío como dice esta señora, porque no estábamos en ese momento”. Pero no se fía de sus sobrinas, las hijas de Maradona: “Nosotras no estamos en contra de ellas ni de Claudia Villafañe tampoco pero ellas sí de nosotras,Nunca nos encontramos a Dalma y a Gianinna”.