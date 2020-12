“Maradona estaba cansado de vivir, era una muerte anunciada, Diego lo decidió”

Stefano Ceci fue uno de los amigos más cercanos a Diego Armando Maradona en los últimos 20 años. Desde que le conoció en Cuba, cuando Diego estaba ingresado para tratarse de sus adicciones, Ceci se convirtió en uno de sus grandes apoyos. Habitual en sus cumpleaños, también le acompañó en su aventura como entrenador del Fujairah en Dubai y llegó a escribir un libro sobre su relación con Maradona, que era el padrino de un hijo de Ceci.

En una entrevista concedida al diario La Repubblica, Ceci, al que Maradona llamaba El Tano, habló del estado en el que se encontraba Diego: “Puedo decir algo con seguridad: Diego se dejó llevar. Estaba cansado de vivir. Estaba deprimido. El encierro y todas las restricciones por la pandemia le dieron el golpe final. Puede haber errores, pero me lo dijo hace un año: ‘Tanito, estoy cansado, voy con mi mamá y mi papá’”. Los padres de Maradona fallecieron en 2011 y 2015.

“La suya era una muerte anunciada. Diego lo decidió. Si quería algo, no había forma de contradecirlo. No se le debería haber permitido salir del hospital una semana después de haber sido operado de la cabeza, pero decir que no para los que estaban con él en esos días hubiera significado enfadarlo. Maradona era una máquina de hacer dinero”, añadió.

“No estaba físicamente a su lado cuando murió. Yo era el Tanito, su punto de referencia, viví junto a él hasta marzo, cuando el maldito covid bloqueó los viajes. La última vez que lo escuché fue una semana antes de que lo operaran, por Facetime”, contó Ceci.

Poco después de la muerte de Diego, Ceci concedió una entrevista a Kiss Kiss Napoli en la que ya habló de lo cansado que estaba Maradona de vivir: “Diego dejó de ser Diego cuando cumplió 15 años, Desde que se convirtió en Maradona ha estado solo. En los últimos meses Diego estaba realmente cansado. Veía que algo ya no era lo mismo. Hasta hace dos años, en Dubai, jugaba al fútbol y al pádel una vez a la semana con personas de 15 a 20 años más jóvenes. Estaba físicamente activo, pero veía que también estaba perdiendo el amor de Rocío. El caos familiar giraba en torno a Diego, que nunca tuvo la paz. Era una persona frágil y humilde”.