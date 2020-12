La imagen ha dado la vuelta a las redes sociales. En el Campeonato Nacional de Fútbol Americano Juvenil en Kissimmee, Florida, el entrenador de los Savannah Gators, Alexis Cobb, da un golpe a un niño en la cabeza con un cabreo evidente. No contento con ello, se aleja un momento, y vuelve y lo golpea de nuevo, tirándolo al suelo, para después, cuando se levanta, zarandearlo. Poco después, Cobb pidió perdón por lo ocurrido, pero a su manera: “No voy a poner excusas por lo que hice. Me equivoqué”, dijo primero. “No debería haberlo hecho en público. No hay excusas para mis acciones, pero me perdonó y sus padres me han perdonado, así que nadie más debería criticarme”. La escena ha indignado a todo el que la ha visto, incluida la estrella de la NBA LeBron James, que en un stories en Instagram comentó: “No puede ser. Si estoy ahí, aunque no hubiera sido mi hijo, tenemos más que palabras”.