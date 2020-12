Ha muerto Paolo Rossi a los 64 años de una “enfermedad incurable” anuncia “La Gazzetta dello Sport”. El futbolista italiano (Prato, 23 de septiembre de 1956) fue la estrella del Mundial ‘82. El campeonato que iba a ser el de Maradona acabó siendo el de “Pablito”, como le llamaban en Italia. Máximo goleador, con seis goles y mejor jugador del torneo. Aquel año acabó llevándose también el Balón de Oro.

Enzo Bearzot, el seleccionador italiano, confió en él a pesar de que esa temporada sólo había jugado tres partidos de Liga, los últimos del campeonato. No es extraño que Rossi no marcara en ninguno de los encuentros de la primera fase del Mundial. Tampoco contra Argentina. Era su particular pretemporada, pero marcó seis en los últimos tres encuentros: tres a Brasil, dos a Polonia en la semifinal y uno a Alemania Federal en la final.

Rossi llegaba al campeonato después de una sanción de dos años por apuestas ilegales, el conocido como “totonero” que acabó con el Lazio y el Milan en la Serie B, la segunda división italiana. El escándalo se descubrió en marzo de 1980 y a Rossi lo acusaron de amañar un encuentro entre el Avelino y el Perugia, su equipo de entonces, que terminó con empate a dos. Él siempre negó su participación, pero eso no le libró de la sanción, que le hizo perderse la Eurocopa que Italia organizaba en el verano de ese año.

El delantero había sido una de las figuras del sorprendente Lanerossi Vicenza, un recién ascendido que terminó segundo en la Serie A en 1978. Su extraordinario rendimiento y sus 24 goles le valieron el título de máximo goleador y la convocatoria para el Mundial 78 con Bearzot. La confianza venía de lejos cuando Paolo triunfó en el Mundial 82.

Después de ganar el Mundial del Naranjito y de ser máximo goleador, Rossi vivió sus años de esplendor con la Juventus, con la que ganó la trágica final de la Copa de Europa de 1985 en Heysel contra el Liverpool.

Ese partido fue el final de aquella gran Juventus. Rossi se marchó al Milan la temporada siguiente, pero su rendimiento no fue tan bueno. Marcó dos goles y se retiró en la temporada siguiente con la camiseta del Hellas Verona, que todavía disfrutaba de un hueco entre los grandes tras haber ganado la Serie A en 1985 con Elkjaer Larsen y Peter Briegel como pareja de extranjeros.

Tras su retirada, Rossi ejerció como comentarista en televisión. Descanse en paz el héroe de aquel equipo que hizo que Sandro Pertini se levantara de su asiento en el palco del Santiago Bernabéu para convertirse en un ganador más del Mundial 82.