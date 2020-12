El portugués Cristiano Ronaldo (Juventus), el argentino Lionel Messi (Barcelona) y el polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich) son los tres finalistas al premio The Best de la FIFA 2020, cuyo ganador se conocerá el próximo jueves. Messi obtuvo el galardón en la edición del año pasado, en la que también fue finalista el delantero luso, ganador en 2016 y 2017, y el neerlandés Virgil Van Dijk (Liverpool), aspirante de nuevo, pero fuera del trío finalista en esta ocasión. Los otros nominados este año fueron los españoles Sergio Ramos (Real Madrid) y Thiago Alcántara (Bayern Munich/Liverpool), el belga Kevin De Bruyne (Manchester City), el senegalés Sadio Mané (Liverpool), el francés Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) el brasileño Neymar (Paris Saint-Germain) y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool).

La FIFA desveló los tres finalistas a cada uno de los premios que entregará la semana que viene como los mejores de este año, entre los que figuran el portero esloveno del Atlético, Jan Oblak, y el técnico argentino del Leeds United inglés, Marcelo Bielsa. Oblak competirá por la distinción con el brasileño Alisson Becker (Liverpool), ganador en 2019, y el Manuel Neuer (Bayern Múnich). El técnico del equipo germano, Hans-Dieter Flick, ganador de la Liga de Campeones, y su compatriota Jurgen Klopp (Liverpool) -elegido el año pasado- serán los rivales de Bielsa para ganar un premio al que también optaban el técnico francés del Real Madrid Zinedine Zidane y el entrenador español del Sevilla Julen Lopetegui.

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid Luis Suárez figura entre los tres candidatos finales al premio Puskas por el mejor gol del año, por el anotado como jugador del Barcelona en la goleada liguera sobre el Mallorca (5-2), el 7 de diciembre de 2019. Su compatriota Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) y el coreano Son Heungmin (Totteenham Hotspur) serán los otros dos aspirantes.

En categoría femenina optarán al galardón de mejor jugadora la inglesa Lucy Bronze (Olympique Lyon/Manchester City), la danesa Pernille Harder (Wolfsburgo/Chelsea) y la francesa Wendie Renard (Olympique Lyon). La delantera del Barça Jennifer Hermoso entró en la primera selección, pero no en la definitiva para relevar a la estadounidense Megan Rapinoe, que fue la elegida en 2019.

Los tres aspirantes al premio de mejor entrenador femenino serán Emma Hayes (Chelsea), el técnico del Olympique Lyon Jean-Luc Vasseur, ganador de la “Champions” femenina, y la responsable de la selección holandesa Sarina Wiegman. El entrenador del Barcelona LLuis Cortés no entró en la selección final después de figurar en la lista inicial de siete aspirantes.

Entre las finalistas a mejor portera repetirá la chilena Christiane Endler (París Saint-Germain) junto a la francesa Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon) y la estadounidense Alyssa Naeher (Chicago Red Stars). Hace un año el premio fue para la neerlandesa Sari Van Veenendaal.

La FIFA, que contó con los ex jugadores Pablo Aimar (ARG), Gilberto Silva (BRA), Hope Powell (ING) y Christie Pearce Rampone (ISA) para anunciar los finalistas, confirmó también que la ceremonia de entrega de los premios The Best 2020 se celebrará como un espectáculo televisivo virtual, transmitido desde su sede en Zúrich, y será conducida por el exjugador neerlandés Ruud Guillit y la periodista inglesa Reshmin Chowdhury.