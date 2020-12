La increíble colección de coches de Mourinho y por qué tiene chófer

El primer coche de José Mourinho fue un Renault 5 que le regaló su padre. Más tarde tuvo un Honda Civic, el primer vehículo que se compró él mismo. Pero su gusto por el automóvil ha evolucionado mucho desde entonces, como cuenta el diario británico “The Sun” en un reportaje.

En Barcelona tenía un Suzuki Vitara que destrozó en un accidente que sufrió al quedarse dormido al volante. Regresaba en coche a Portugal después de firmar su contrato. Robson y él no querían que los vieran en los aeropuertos. Por suerte, el accidente no tuvo consecuencias para él. “Tuve mucha suerte, me rompí algunas costillas y tuve algunos puntos en la cabeza, así que nada realmente grande”, dice.

Ahora Mourinho es embajador de Jaguar y, además de un coche de esa marca, un Jaguar F-Pace, dispone también de un Bentley, pero los conduce su chófer porque a él no le gusta conducir en Inglaterra. “Tengo que estar realmente concentrado para conducir al otro lado de la carretera. Disfruto conduciendo en Portugal. Me molesta que no lo disfrute aquí. Ahora tengo un conductor, así que puedo usar el teléfono o ver una película”, explica.

Mourinho recibe su Jaguar F-Pace

El entrenador del Tottenham es un gran aficionado a los rallys y su aversión a conducir por las carreteras inglesas no impidió que Abramovich le regalara un Ferrari 612 Scaglietti valorado en 250.000 libras esterlinas apenas unos meses después de despedirlo como técnico del Chelsea. El propietario del club londinense sabía del gusto de Mou por ese modelo exclusivo, del que sólo se fabricaron 60 para conmemorar su 60 aniversario.

Pero el gran capricho se lo dio en 2010, después de ganar el triplete con el Inter de Milán, cuando se compró un Aston Martin Rapide. “Cuando lo compré les dije a mi hijo ya mi hija: ‘Eso no está a la venta, deben quedárselo para siempre’”, cuenta en The Sun.