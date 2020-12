El indignado mensaje de Alfonso Reyes contra Salvador Illa por negar su candidatura a Cataluña

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha defendido este miércoles que su propuesta de situar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, como candidato a la Generalitat a las próximas elecciones catalanas, es una propuesta para un “nuevo combate, no una batalla para algunos escaños más o ser la segunda fuerza política del país, sino una batalla para lograr la presidencia de la Generalitat”.

En su discurso ante el Consell Nacional extraordinario de la formación que debe aprobar la candidatura y que se celebra de forma telemática, Iceta ha elogiado la figura de Illa: "Nos recuerda que frente al miedo, la desconfianza, la mala política y la mala educación, siempre hay esperanza".

En Televisión España, Illa negaba el 29 de diciembre que fuera a ser candidato: “El candidato va a ser Miquel Iceta, que es la persona que está en mejores condiciones para abanderar este cambio”.

Por eso se ha indignado Alfonso Reyes, el ex jugador de baloncesto: “Vivimos un 28 de diciembre en bucle. «La primera vez que me engañes, será culpa tuya. La segunda será culpa mía.» Proverbio árabe. Me resisto a que la mentira se normalice. Con todas mis fuerzas. Venga de donde venga y del color que sea.”

Vivimos un 28 de diciembre en bucle.

«La primera vez que me engañes, será culpa tuya. La segunda será culpa mía.» Proverbio árabe.

Me resisto a que la mentira se normalice. Con todas mis fuerzas.

Venga de donde venga y del color que sea. https://t.co/jvHm6LnMMQ — Alfonso Reyes (@alfreyes14) December 30, 2020

Iceta, que se ha mostrado agradecido a su equipo más cercano, ha destacado de Illa su experiencia como alcalde y lo ha definido como un "buen gestor público y un político de raza".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)