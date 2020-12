Illa: “Estoy preparado para ser presidente de Cataluña”

Primer discurso de Salvador Illa como candidato del PSC a la Generalitat. El todavía ministro de Sanidad ha pronunciado sus primeras palabras ante el Consell Nacional del partido, órgano interno que ha ratificado su candidatura, y ha tratado de lanzar un mensaje reconciliador y de esperanza para cambiar de etapa y devolver el “orgullo” a Cataluña tras tantos años de crisis política por el “procés”. “Les puedo decir que estoy preparado para presidir Cataluña”, ha afirmado.

Illa ha asegurado que la situación catalana se halla en “un momento crucial”, donde se debe tomar “el camino del miedo o la confianza; el camino del miedo o la esperanza; o, el camino de la confrontación o el reencuentro”. En este sentido, ha aceptado liderar la candidatura del PSC y vuelve a Cataluña porque confía en las “capacidades de los catalanes” para “sobreponerse a las adversidades”, venciendo al virus, reflotando la economía y apostando por el reencuentro.

En este sentido, Illa ha mostrado su voluntad por sacar a Cataluña del laberinto del “procés” y, en un gesto conciliador en plena polémica lingüística por la “Ley Celaá” y en busca de arañar votantes en el electorado de Ciudadanos, ha combinado el castellano y el catalán en su discurso. Así, ha defendido que apuesta por volver al “punto en que nos dejamos de escuchar”. “Sin revanchas”, ha dicho.

“Mi confianza no es ciega, se basa en hechos. Toda nuestra historia en último medio siglo es una historia conjunta con el resto de España de superación y de progreso. Es una historia de esperanza y confianza y así ha sido también este último año”, ha ensalzado Illa. “Hemos resistido porque confiábamos en superar la emergencia”, ha añadido.

“La Cataluña que hemos sido nunca ha desaparecido. Habrá quien aproveche para magnificarlo y desalentarnos, para infundir pesimismo y miedo en la sociedad. Miedo al virus, a la economía y al reencuentro”, ha asegurado. “Por si todos los problemas que tenemos no son suficientes, se inventarán conspiraciones fantasmales y problemas imaginarios y trazarán imágenes apocalípticas para desmoralizar a la población”, ha agregado, en referencia a las críticas que ha recibido de parte de algunas formaciones políticas por dejar el ministerio de Sanidad en plena pandemia.

“Nos dirán que no podemos, que el resultado ya se conoce, que no hace falta votar porque no ganaremos. Quieren que creamos que no ganará el camino de la esperanza y de la confianza”, ha dicho, tratando de inyectar optimismo y esperanza en una victoria del constitucionalismo que pueda desbancar al independentismo de la Generalitat.