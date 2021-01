El indignante y viral vídeo del ciclista que aparta a una niña de un rodillazo

Sucedió en Bélgica y al ciclista le puede costar caro, y no es para menos. El año 2020, el del coronavirus, ha terminado con un vídeo que se ha hecho viral y que es una muestra más de que no, no saldremos mejores después de esta pandemia. Con el camino nevado, una mujer camina con un sus hijos por una zona no demasiado ancha. Llega un ciclista y como no puede pasar bien, lo que hace es dar un rodillazo en la espalda a la niña pequeña, a la que tira al suelo. Lejos de pedir perdón, continúa su camino. Está acusado de agresión a un menor y se ha ganado la reprimenda de todo Twitter.

#CirculaEnRedes | Ciclista de Bélgica arroja a niña que obstaculiza su paso. De un rodillazo arrojó a la menor pic.twitter.com/VgWoCEkXAS — XHVX- XEVX | Grupo VX (@XHVXTabasco) December 29, 2020