Así felicita Messi 2021

Leo Messi está ante un año importantísimo. En junio de 2021 cumple 34 años y justo cuando acabe ese mes podría irse sin pagar traspaso al equipo que quiera. Desde ya puede empezar a negociar con quien quiera e incluso firmar, aunque en la entrevista en laSexta adelantó que no hará nada hasta el final y que todavía no tiene decidido su futuro. También el 24 de enero hay elecciones en el Barcelona y está por verse el movimiento que haga el nuevo presidente con el capitán, al que, dada la situación económica, no podría mantener la alta ficha que tiene ahora.

El “10″ azulgrana se perdió el último partido del Barça en 2020 y sufrió desde la grada cómo su equipo empataba contra el Eibar en el Camp Nou. Parece que estará disponible para enfrentarse al Huesca el domingo. Ya entrena con el grupo y la última imagen que se tiene de él es felicitando el año nuevo en una foto familiar con su esposa Antonella Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. De foto, se puede ver un cuadro con otra foto de toda la familia. La publicación la acompaña con el siguiente texto: “Feliz 2021 para todos! 😃👍🏻 Happy New Year everyone!”