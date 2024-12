Una española alerta sobre los peligros de vivir en Londres: "Los crímenes son salvajes"

Todo el mundo tiene una ciudad en la que le gustaría vivir, ya sea por sus monumentos, por su naturaleza, por la temperatura, por el ambiente o simplemente por deseo personal. Una de las ciudades más romantizadas para vivir es Londres. Parece difícil no hacerlo con una ciudad que cuenta con el London Eye, Palacio del Parlamento, el icónico reloj "Big Ben", la Abadía de Westminster y otros muchos monumentos más. También cuenta con casi nueve millones de habitantes y con rincones para hacer cualquier plan posible.

Londres Pixabay

Sin embargo, como en la mayoría de cosas, no es oro todo lo que reluce. Ro Vargas, una española que vive en Londres subió un vídeo a TikTok en el que explica cómo vivir en Londres y la realidad no es como se puede imaginar: "Londres está muy idealizado". Esta joven revela que los inicios cuando estuvo de 'au pair', que es vivir en una casa de acogida durante un tiempo, lo pasó muy bien, pero que cuando empezó a trabajar todo cambió.

Los problemas de Londres

Ro Vargas explica en el vídeo que cuando empiezas a trabajar no es lo que uno se imagina. El primer problema es la vivienda. "Alquilar un piso para ti y tu amiga o pareja es muy difícil, lo más probable es que vayas a vivir en una habitación con mucha gente", afirma. Lo más complicado llega a la hora de encontrar la respuesta de los propietarios: "La probabilidad de que el dueño te responda es de un 20%, la mayoría de veces que contactes con alguien te van a ignorar". Otro problema es la localización: "No vas a encontrar una zona buena con un piso barato", afirma en el TikTok. Según añade, zona buena es aquella que tenga una tasa de criminalidad baja. "La zona más segura de Londres es el 'west', es decir, el oeste, pero también hay criminalidad", comenta.

"Los crímenes son salvajes en Londres"

La española advierte de que los crímenes no son como en nuestro país: "No es un niñato que te pega un tirón al bolso, aquí los crímenes son salvajes". "Tienes que saber de antemano que Londres es peligroso", avisa. Confiesa que es imposible volver sin miedo a casa después de una fiesta. También explica cómo funcionan los robos: "Andar con el móvil por el centro es imposible, porque pasa un tío encapuchado en una bicicleta eléctrica y te lo quita".

"Hay que prepararse para cualquier cosa que pueda pasar y andar con mil ojos", resume sobre la situación. "No solo hablo de robos, también pueden atentar contra tu vida sin ningún motivo aparente", advierte. El tema de los jóvenes o "niños chicos", según su forma de hablar, también es muy comprometido: "Están colgados de la cabeza simplemente por llevar un chaquetón de marca, no doy más detalles por si me censuran el vídeo".

El clima y las largas distancias, otras complicaciones

Esta joven explica que es difícil soportar tanta lluvia aunque te agrade ese clima, añade que a ella le gustaba cuando estaba en España, pero que todo cambio: "Cuando empiezas a vivir con lluvia todos los días acabas necesitando un psiquiatra". El tema del camino al trabajo tampoco le agrada: "Si tienes mucha suerte tu trabajo estará a 20 minutos de tu casa, lo normal es que esté mínimo a una hora de tu casa". Esto sucede en muchas de las grandes ciudades.

Londres con lluvia Pexels

Los precios en Londres son muy altos

Utiliza el ejemplo del café para mostrar la situación: "Mínimo te cuesta tres libras fuera del centro. En el centro te puede llegar a valer 4,50". Ro Vargas también afirma que el precio de las facturas de la luz y el gas es muy elevado. También añade que los impuestos son muy altos y numerosos: "Tenemos un impuesto para ver la televisión. Los encargados entran en tu casa para revisar si tienes o no". El impuesto de las basuras depende de las habitaciones de la casa, según afirma. Por último, concluye hablando de la comida: "Está toda mala".