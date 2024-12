Así es Nelson Évora, el atleta al que Ana Peleteiro acusa de presuntos abusos psicológicos y sexuales

La violencia de genero y los abusos sexuales siguen siendo un problema social del que el deporte tampoco ha podido escapar. las acusaciones de abusos y maltrato han salpicado a conocidos deportistas y otras muchas han reconocido ser víctimas de auténticos monstruos como la boxeadora Miriam Gutiérrez o la atleta paralímpica Carmen Giménez

Ahora, para sorpresa de todos, ha llegado el momento de Ana Peleteiro que ha decidido hacer publico el calvario de maltrato psicológico y abusos sexuales vivido junto a su ex pareja con un desgarrador vídeo publicado en redes sociales.

Aunque la gallega no revela su identidad, su testimonio provocó un gran revuelo en redes sociales donde no tardarían en apuntar el nombre de Nelson Évora, campeón olímpico y del mundo de triple salto y pareja de la gallega durante un lustro, como autor de los presuntos abusos sexuales. Algo que no es de extrañar ya que Peleteiro ya había hablado en varias entrevistas de su relación tóxica con el atleta nacionalizado portugués.

"Y aún así me quedé"

"Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento. Y aun así me quedé", relata la atleta sobre los abusos sexuales que sufrió.

"Cambió absolutamente todo de mí, desde la vestimenta, al pelo, a la forma de actuar con mi familia, distanciarme de muchísima gente. Y aun así me quedé. Me decía que si no manteníamos relaciones sexuales siempre que él quería, deterioraría la relación y que, al fin y al cabo, quien no comía en casa comía fuera. Y que si luego me era infiel, que tampoco me sorprendiese. Y aun así me quedé", explica en el vídeo, donde también hace hincapié en las infidelidades de su expareja, que la abandonó "durante cuatro meses" en el tiempo del confinamiento de la pandemia.

Su ruptura con Nelson Évora

Actualmente, la atleta está casada con el también su entrenador Benjamin Compaoré, con quien tiene un hijo, pero al referirse a un noviazgo pasado, se ha puesto el foco en una expareja en concreto, pues solo se le conoce un novio anterior. Se trata de Nelson Évora, al que conoció en 2016 cuando ambos tenían el mismo entrenador y ella tenía 20 años . “Quiero darte las gracias por hacer que me enamorase del triple salto en 2008 cuando ganaste tu primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos… Después de luchar durante cinco largos años por fin podemos decir que lo logramos. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Ahora nos toca seguir luchando y seguir cumpliendo sueños juntos. De Pekín 2008 a Tokyo 2020+1. Eres luz”, escribió la medallista olímpica en sus redes sociales.

Sin embargo, era ella misma la que poco tiempo después, en octubre de 2021 anunciaba su ruptura en una entrevista en la revista Hola.

El deportista nació en Cota de Marfil en 1984. Fue abanderado de Portugal en dos ocasiones en los Juegos Olímpicos, y la segunda vez fue cuando estaba con Peleteiro, en 2020. En total ha participado en cuatro JJOO de verano entre 2004 y 2020, consiguiendo una medalla de oro en Pekín 2008.

Asimismo, ganó cuatro medallas en el Campeonato Mundial de Atletismo entre los años 2007 y 2017, y dos medallas de bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta, en los años 2008 y 2018.2​

Además, obtuvo una medalla de oro en el Campeonato Europeo de Atletismo de 2018 y tres medallas en el Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta entre los años 2015 y 2019.

Además de triunfar en el deporte, se le ha podido ver en televisión portuguesa, en formatos como Bailando con las estrellas. Además, se ha convertido en padre.

Un confesión que no es nueva

De hecho, esta no es la primera vez que Ana Peleteiro habla de esta relación tóxica. En junio de 2022, la medallista olímpica ya desvelaba en un programa de televisión que había sido víctima de abuso sexual. "Estuve en una relación de manipulación, muy mala y tóxica", evocó la deportista gallega antes de confesar que, sin saberlo, había sufrido violencia machista por parte de su anterior pareja.

Una terrible experiencia que quiso compartir en el programa de Atresplayer Premium, Las uñas, presentado por Sindy Takanashi. De hecho, fue tras el visionado de uno de sus episodios cuando la atleta entendió que ella había pasado por la misma experiencia que se testimoniaba: "Estaba entrenando en Portugal, viendo esa entrevista y de repente me eché a llorar. Eso que comenta esta chica lo he vivido yo y no sabía que era abuso sexual".

A continuación, Peleteiro relató el calvario que había vivido: "Estuve en una relación de manipulación, muy mala y tóxica, pero darte cuenta de que la persona con la que has convivido te ha hecho eso es heavy (...) Me afectó bastante, en mi vida fue un choque de realidad que flipas".

El pasado mes de abril, en "La Resistencia" también se sinceraba sobre su tortuosa relación con Nelson Évora. “Ojalá me hubiese durado menos. Puf, que pereza”, sentenció.

El deportista aún no se ha pronunciado sobre la graves acusaciones de la medallista española.