Así reaccionó Messi al empate del Barcelona ante el Eibar

Leo Messi dispuso de más vacaciones que sus compañeros y se armó un pequeño lío. Explicó Koeman que tenía una molestia en el tobillo y que no hubiera jugado ante el Eibar de ninguna manera. El argentino llegó ayer a Barcelona, a tiempo para ver el partido desde la grada. Con su mascarilla y bien abrigado por el frío que hacía, el capitán no perdió detalle de lo que sucedía en el césped y tras el pitido final se marchó diciendo que no con la cabeza. En la reciente entrevista en laSexta dijo que su futuro de azulgrana dependía de cómo se sentía, de si ganaban títulos. La Liga va a ser que no.