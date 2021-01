Messi rechaza la primera oferta de 2021

Messi, como otros muchos, puede elegir equipo. El argentino sólo tendría que mandar el burofax a tiempo, no como hizo el año pasado, para abandonar el Barcelona, sin que nadie pagase cláusula. No está muy claro lo que va a hacer. No ha dicho que se quiera ir al ciento por ciento, pero tampoco que se quiera quedar.

Por si acaso, todos los clubes del mundo están al acecho. Uno de ellos, el Spartak de Moscú, que ya ha lanzado sus redes, vacilando, en internet. Va a ser un año de muchas bromas con el futuro de Messi. La entidad rusa ha hecho la primera:

“Dolor”, escribe su twitter oficial, encima de una mini conversación con el argentino. Le saludan y Messi contesta: “No”.

Sobre el futuro del jugador argentino en el Barça, Koeman dijo que “en la entrevista (con Jordi Évole) dijo que no quiere tomar ya una decisión sobre su futuro y hay que respetarlo como cualquier jugador que acaba su contrato”. Y añadió: “Es libre de decidir lo que él quiere y no veo que sea un problema que aún no lo haga”. Messi puede jugar contra el Huesca, recuperado de sus problemas de tobillo. La baja de Messi ante el Eibar Koeman consideró que fue uno de los aspectos que provocó que el Barça no ganara el partido y admitió que el equipo azulgrana “tiene un poco de dependencia de Messi”. Pero puntualizó que “eso pasa desde hace años porque su influencia es muy grande, ya que por algo es el número 1 del mundo”.