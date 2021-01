La opinión de Koeman sobre el futuro de Messi

El Barcelona se enfrenta al Huesca en el estreno del año, tras haber finalizado 2020 con un amargo empate ante el Eibar. En ese partido no estuvo Messi por unas molestias en el tobillo que ya han desaparecido. “Leo está bien, se entrenó el 30 y el 31 mientras los demás tenían fiesta y está recuperado”, afirmó Koeman, que también fue preguntado por el futuro del argentino. El contrato del capitán cumple en junio, de ahí que ya es libre para negociar con el equipo que quiera y poder marcharse. En la entrevista en laSexta aseguró que no tiene claro todavía qué hará. “En la entrevista dijo que no quiere tomar ya una decisión sobre su futuro y hay que respetarlo como cualquier jugador que acaba su contrato”. Y añadió: “Es libre de decidir lo que él quiere y no veo que sea un problema que aún no lo haga”.

El entrenador azulgrana reconoció que sí tienen un poco de “Messidependencia”, “pero eso pasa desde hace años porque su influencia es muy grande, ya que por algo es el número uno del mundo”, matizó. El holandés también quiso mandar ánimos a Eusebio, quien fuera su compañero en el “Dream Team” de Cruyff y que está ingresado tras ser operado después de sufrir un golpe fortuito en la cabeza: “Seguro que se va a recuperar y quiero mostrar mi apoyo a su familia y a él”.