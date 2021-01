Mayka, sobre Courtois: “Dicen que soy una caza famosos”

Los rumores vienen y van con los famosos que salen en la tele, pero suben un peldaño si aparece un futbolista del Real Madrid. A Mayka, que estuvo en la Isla de las Tentaciones la relacionaron con Courtois. Pero ambos lo han negado. “Vamos a tocar un tema que dolió muchísimo. Esta noticia me sorprendió... Se me relaciona con un futbolista, van diciendo que yo estoy con él... ¿En qué cabeza cabe esto? Estoy flipando”, asegurá ella.

Y continuó: “Pensándolo en frío, me da la risa”. “No tengo ninguna relación con él, no nos hemos liado... Es surrealista. Yo no empiezo una relación de la noche a la mañana, tengo que conocer a la persona”.

Asegura que no tiene nada que esconder: “Si tuviera una relación, lo diría. Dicen de mí que soy una oportunista y una ‘caza famosos’. Si fuera así, me veríais sentada en un plató de televisión. Ya lo habría hecho porque he tenido oportunidad de hacerlo.”, dice para confirmar sus palabras.

“De este tema no tengo nada que decir es falso. Son acusaciones muy graves que pueden hacer mucho daño a mucha gente. Aprovecho para decir que estoy soltera y que puedo hacer lo que me da la gana. Si hubiese estado con él lo diría, no tengo nada que ocultar. Siempre he ido de frente y he sido clara”, sentenció.