El francés Raymond Domenech, entrenador del Nantes desde diciembre y exseleccionador de su país, efectuó este viernes unas polémicas declaraciones que no sentaron nada bien en Argentina debido a la alusión que hizo de Diego Armando Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre.

En la conferencia de prensa previa al encuentro del sábado contra el Montpellier le preguntaron a Domenech por el centrocampista brasileño Jean Lucas, por el que estaba interesado el Nantes y que ha acabado cedido por el Lyon en el Brest. “No lo sé, no he seguido los acontecimientos. No está con nosotros, está en Brest. Punto. Así son las cosas, así es la realidad”, empezó respondiendo Domenech.

“Me gustaría fichar a Maradona, pero está muerto. Es así. El mercado, y todos los entrenadores lo dicen, es un fastidio. Es algo que separa al grupo, trayendo a futbolistas que no estaban jugando en otro sitio. El mercado, para traer a alguien que está muy por encima del resto, es bueno. Pero soy muy cauteloso con el período de transferencia”, concluyó Domenech.