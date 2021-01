El vídeo más surrealista: los jugadores del Getafe acaban empujando el Uber que les recogía

El Getafe solicitó a LaLiga aplazar el partido que tiene programado para este lunes ante el Elche por los problemas de desplazamiento originados por el temporal de nieve que azotó Madrid durante los últimos días. LaLiga dijo que no y programó un plan: que los jugadores durmiesen esta noche del domingo en un hotel de Barajas, para salir mañana. Les iban a mandar un coche.

Como en un episodio de Mortadelo y Filemón, cuando el Súper les promete siempre un gran medio de automoción y acaba pagándoles billetes de autobús, los jugadores del Getafe esperaban 4x4 para poder sortear la nieve.

Se encontraron con que llegaron coches normales de Uber, no preparados para la nieve. Y algunos tuvieron que empujarlos ellos.

😳 La odisea de los jugadores del Getafe es esta:



😱 @MathiasOlivera5 tiene que empujar, junto a Cabaco, Djené y Portilllo, el Uber que los fue a recoger a casa para poder viajar a jugar el #ElcheGetafe



👀 Lo contó @JoseDPalacio en @Carrusel y es increíble... pic.twitter.com/9V7NsOeY30 — Ignacio F. Marcano Vázquez (@ignacio_marcano) January 10, 2021

Originalmente, el partido se tenía que disputar este domingo, pero el temporal lo trasladó a este lunes a las 19:00 horas y desde el club madrileño sostienen que es muy complicado abordar un desplazamiento seguro hasta Alicante.

Este domingo, por tercer día consecutivo, los hombres de José Bordalás no pudieron entrenarse. Además, según pudo saber EFE, muchos jugadores no pueden desplazarse en sus vehículos por las condiciones de las carreteras. De hecho, alguno no puede ni siquiera sacar su coche del garaje.

Ángel Torres, presidente del club azulón, lamentó en declaraciones a la Cadena Cope la situación que vive su equipo:

“No tenemos con qué viajar. Si encima hay diez grados bajo cero esta noche, igual hasta mañana no salen vuelos. Llevamos tres días sin entrenar. Hay que tomar una decisión. No se puede obligar. Habrá que suspender lo que haya que suspender. No tengo interés en que se suspenda, pero no podemos jugarnos la vida”.

En un principio, el Getafe iba a trasladarse en avión este domingo sobre las 11:00 horas. Sin embargo, la evolución del temporal no ha permitido al equipo de Bordalás viajar y pedirá a Javier Tebas, presidente de LaLiga trasladar el día del partido ante el Elche por “sentido común”.