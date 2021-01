El ex del Real Madrid contra los antifascistas, a favor de Trump y “borregos, a pastar...”

El asalto al Capitolio tuvo una versión que algunos partidarios de Trump han intentado defender: que no fueron ellos, sino ese conglomerado que se denomina antifascistas y que lo habían organizado para desacreditar definitivamente al todavía presidente de Estados Unidos.

No importa que los hecho vuelvan a dar la espalda a esa teoría, porque no fue con el respeto a los hecho como logró ganar las elecciones. Pero ese relato de lo que sucedió en el Capitolio también ha tenido seguidores en España. “Lo de USA: grupo ANTIFA tomando el congreso mientras los medios demonizan a Trump y defendiden las elecciones limpias de Biden.. no tienen escrúpulos..y los borregos a tragar...”, escribía, el 6 de enero, el portero profesional Jesús Fernández, que fue tercer portero en el Real Madrid.

Lo de USA: grupo ANTIFA tomando el congreso mientras los medios demonizan a Trump y defendiden las elecciones limpias de Biden..🤦🏼‍♂️ no tienen escrúpulos..y los borregos a tragar..👏🏼👏🏼👏🏼🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ https://t.co/7L4gZhtNzb — Jesús Fernández (@IamJesusFdez) January 6, 2021

No es la primera vez que escribe sus opiniones muy cercanas a Vox en España y, como se ve, defendiendo a Trump contra casi todo. Porque en Estados Unidos, el ‘impeachment’ de los congresistas demócratas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue tomando forma y se presentará el lunes ante la Cámara de los Representantes, según ha anunciado en Twitter uno de los congresistas demócratas implicados.

“Presentaremos el artículo de Impeachment este lunes durante la sesión pro forma de la Cámara”, ha asegura el congresista demócrata por California, Ted Lieu.

En una entrevista en CNN, Lieu ha pedido la dimisión de Trump y ha justificado la apertura del proceso de destitución como una medida disuasoria para evitar que el presidente haga “algo incluso más loco”.

El proyecto es patrocinado por 180 congresistas demócratas y culpa a Trump de “incitar una insurrección en el Capitolio”.

Se espera que se aprueba rápidamente en la Cámara de Representantes, aunque la tramitación en el Senado, aún controlado por los republicanos hasta que tomen posesión los dos nuevos senadores demócratas por Georgia, será más lenta.

El líder republicano en la Cámara Alta, Mitch McConnell, ha asegurado a sus compañeros de partido que no se votará hasta después de la toma de posesión de Biden. Pese a que Trump ya habría dejado el cargo de presidente, si los demócratas prosperan podrían conseguir que este quedara inhabilitado para volver a presentarse a presidente en 2024.