El Real Madrid tardó tres horas en salir de Barajas para jugar su partido de La Liga contra Osasuna. Tres horas de pérdida de tiempo y cansancio para un partido que quizá lo mejor era no haberlo jugado. Pero el Madrid cumplió, a su pesar, salió del aeropuerto, disputó el choque y se quedó en Pamplona la noche del sábado y la del domingo para lunes. Cuando salió de Barajas, se dijo que estaba cerrado. «El aeropuerto estaba operativo, pero ofrecía muchas dificultades para establecer vuelos. Pero el avión salió en tiempo, salió en ese momento de transición entre la suspensión definitiva», aseguró el ministro José Luis Ábalos. «La última palabra es la decisión del piloto, que entendía que se daban las condiciones de seguridad para proceder al despegue», continuó.

La cuenta @mikelalcazar explica por qué si salió el vuelo del conjunto blanco: “Lo cierto es que ese vuelo chárter pudo despegar por estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Parece sencillo, aunque no lo es tanto”, asegura. Durante dos horas se estuvieron limpiando las pistas para ver si se podían usar, pero finalmente se cerró. “Entonces”, explica @mikelalcaza “¿despegó el Real Madrid con el aeropuerto de Barajas ya cerrado? No. Como se aprecia en la imagen anterior, este ‘rate’ 0 era solo para llegadas (‘Arrivals unavailable’). La salida de aviones, por tanto, seguía siendo posible”.

La pista estaba ya limpia, faltaba deshelar el avión: “El hielo, si llega a cubrir las superficies del avión (como las alas), agrega mucho peso al aeronave, lo que puede provocar potencialmente problemas muy serios, como hemos visto. Por esta razón, los aviones reciben un tratamiento químico que elimina el hielo y evita que aparezca”. Una vez hecho esto se comprueba la pista y desde el avión del Madrid se comprobó que permitía la salida, en otros, no lo permitía o no habían hecho ese deshielo. Pero no fue peligroso: “Cualquiera que conoce el sector puede responder sin haber estado en la cabina de mandos de ese A319. Rotundamente no. Ningún piloto arriesgaría, por mucha presión recibida, a despegar desde una pista contaminada si los cálculos (que realizan con un ipad) no lo permiten”.

El vuelo, después, para el Real Madrid fue lo de menos. El problema fue estar encerrados como ratones, como lo describían en el club, en el avión para poder cumplir con el viaje y con el mandato de disputar el encuentro. Una situación así pone de los nervios y cansa más que después el corto viaje.