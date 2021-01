Mikaela Shiffrin gana el slalom nocturno en Flachau

Bajo las luces de la pista Hermann Maier en Flachau, Mikaela Shiffrin ha regresado a la cima del podio tras la carrera de slalom. Fue su primera victoria en slalom desde diciembre de 2019 en Lienz.

Mikaela Shiffrin ha ganado 44 carreras de la Copa Mundial de Slalom, lo que ya es un récord de todos los tiempos entre hombres y mujeres. Sólo Stenmark, con 46 victorias en Slalom Gigante, ha ganado más carreras de la Copa del Mundo que Shiffrin en una disciplina específica.

Shiffrin ha terminado en el podio en cada uno de los últimos ocho eventos de la Copa Mundial de Slalom que se han celebrado en Flachau, incluyendo un récord de cuatro victorias (2013, 2014, 2018 y 2021).

Es la primera mujer en alcanzar ocho podios de la Copa Mundial de slalom en un solo lugar. Hirscher (10 en Adelboden), Ivica Kostelic (9 en Wengen) y Stenmark (8 en Madonna di Campiglio, 8 en Kitzbühel) ya lo han logrado en el lado de los hombres.

Mikaela Shiffrin es ahora la octava esquiadora alpina que ha logrado 100 podios en la Copa del Mundo en todas las disciplinas; Ingemar Stenmark (155), Marcel Hirscher (138), Lindsey Vonn (137), Annemarie Moser-Pröll (114), Renate Götschl (110), Vreni Schneider (101) y Marc Girardelli (100). Shiffrin ha ganado 68 eventos de la Copa Mundial. Sólo Ingemar Stenmark (86) y Lindsey Vonn (82) han ganado más eventos de la Copa del Mundo.

“Hay tanta energía. Se ha estado acumulando, (...) Todo ha salido a pedir de boca. Qué puedo decir, es genial”, dijo Shiffrin.

Sin embargo, cuando le preguntaron por los registros, dijo que no había pensado en ellos sólo en la carrera. “Definitivamente no estaba pensando en los récords hoy, (...) sólo quería esquiar bien. Esta pista me ha hecho tropezar en los últimos años. Sólo quería esquiar fuerte. Fue muy divertido”.

Una consistente Katharina Liensberger terminó en segundo lugar +0,19 segundos detrás de Shiffrin después de marcar el mejor tiempo en la segunda carrera. Liensberger es la única esquiadora que ha terminado en el podio en las cinco pruebas de Slalom Femenino de la Copa del Mundo de esta temporada. También ha terminado entre las 7 mejores en cada una de las últimas 12 carreras de la Copa del Mundo de Slalom Femenino, incluyendo un tercer lugar en ambos eventos en Levi esta temporada y un segundo lugar en Semmering, Zagreb, y esta noche en Flachau.

Wendy Holdener, que fue segunda después de la carrera de apertura, llegó 0,43 detrás en el tercer lugar.

Holdener ha conseguido con este, 25 podios en la Copa del Mundo de Slalom, pero aún no ha conseguido su primera victoria. Este es actualmente el récord de más podios en la Copa del Mundo en una sola disciplina sin ganar, siete más que el récord anterior de Hubert Strolz (18) en el Slalom Gigante masculino.