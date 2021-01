El calendario del Mundial de Fórmula 1 se ha visto alterado antes de empezar por la pandemia por la covid-19, según ha anunciado Liberty Media. La temporada no arrancará en Australia, como estaba previsto, y lo hará en Bahréin el fin de semana del 26 al 28 de marzo. La carrera australiana ha sido trasladada al final del calendario y se ha fijado para el 21 de noviembre.

La segunda carrera del Mundial se celebrará en el circuito italiano de Imola el 18 de abril y el Gran Premio de España el 9 de mayo en Montmeló. No obstante, todas las fechas de la temporada estarán condicionadas por la evolución de la pandemia por la covid-19 y el calendario podría verse alterado durante el año.

También se ha confirmado que no se celebrará el Gran Premio de Vietnam y se negocia la celebración de la carrera en China, prevista para el 2 de mayo. Por el momento, el Gobierno chino no acepta la celebración de la prueba por razones sanitarias. Si no se puede celebrar el 2 de mayo, la idea sería encajar el Gran Premio en la última parte del calendario, pero para ello habría que mover alguna de las carreras previstas para esa fecha.

De momento, en el calendario anunciado por Liberty Media, la fecha del 2 de mayo está libre y el Gran de Portugal en Portimao podría ocupar el vacío dejado por la carrera en China si esta finalmente no se celebra.