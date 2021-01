Pillada a Calathes, el árbitro tiene un micrófono, y le dice esto: “No es falta, pero tengo que simular por mi compañero”

El último invento de la Liga Endesa para innovar ha sido colocar un micrófono al árbitro Fernando Calatrava en el partido de la ACB Baxi Manresa-Barcelona. Está acompañado de sus ayudantes Juan de Dios Oyón y Cristóbal Sánchez y el vídeo sirve para ver cómo viven desde dentro los partidos, las charlas que tienen los colegiados entre sí, con los jugadores, con los entrenadores... Así, por ejemplo, a Jasikevicius, el técnico del Barça, le dice: “A la zona de banquillo”, en una de sus varias discusiones. Con Pablo Martínez, el preparador del Manresa, tiene otras. “¿Desde allí ver los pasos?”, le contesta a una protesta “Yo no miro el balón todo el rato, yo tengo otras responsabilidades”, añade. Y en otro momento: “Pedro, no me digas cómo tengo que hacer mi trabajo”.

Uno de los momentos más llamativos es en una falta que le pide el azulgrana Hanga, desde el suelo. Calatrava dice que todo es legal y Hanga protesta. También su compañero Calathes, pero el base griego después reconoce al árbitro: “Sé que no es falta, pero tengo que simular que sí por mi compañero”.