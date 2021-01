La tercera ola ya está contaminada por la cepa británica y los casos se multiplican. Así, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado este miércoles de que España ha confirmado hasta la fecha casi un centenar de casos de la variante británica de coronavirus y existen “varios cientos más” pendientes de validar. Ha indicado que, pese a que no hay una “evidencia sólida” sobre el nivel de contagiosidad de esta variante, en el Ministerio están “siguiendo con mucha preocupación y de forma muy continuada” la evolución de casos relacionados con ella. El pasado lunes, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, descartó que el incremento de casos de coronavirus en el país se deba a esta variante y lo achacó al comportamiento de algunos ciudadanos en estas fechas.

“Pasamos unas vacaciones mejor de lo que deberíamos y ahora estamos observando las consecuencias”, ha escrito el ex jugador de baloncesto Alfonso Reyes en las redes sociales. “Lo de pasar de 6 a 10, los allegados y el cachondeo de las 17 navidades no ha tenido nada que ver. No se podía saber. Ojalá me equivoque pero derechos a otro confinamiento”.

“El problema no es la cepa británica, el problema es nuestro comportamiento, las medidas de control de la cepa británica o española o sudafricana son los mismos, si aplicamos correctamente las medidas de control, la transmisión se controla”, afirmó hace poco Fernando Simón.

Para Alfonso Reyes, el problema es que tampoco parece que el plan de vacunación vaya con la prisa que debiera. Ésa tendría que ser la barrera definitiva contra el coronavirus, pero no termina de hacerse con la celeridad que debería o que todo el mundo esperaba.

“Estando como estamos, que no haya un plan nacional de vacunación serio, efectivo y absolutamente prioritario, es cuando menos, irresponsable”, asegura Alfonso Reyes, que pasó el coronavirus y está indignado con todo lo que está sucediendo