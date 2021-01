Del cartelón en las inmediaciones del Bernabéu a la presentación de firmas ayer en el Camp Nou. Joan Laporta ha confirmado que es el gran favorito para las elecciones a la presidencia del Barça fijadas en un principio para el 24 de enero, aunque la fecha podría variar con la reunión que se celebra hoy entre la Generalitat y la Junta Gestora. Al margen de fechas lo que está claro es que Laporta sigue en la pole y con mucha diferencia. El ex presidente presentó 10.272 firmas y fueron validadas 9.625. Víctor Font validó 4.431 de las 4.713 que presentó y Toni Freixa se quedó en 2.634 de sus 2.822.

La jornada arrancó con la retirada de Emili Rousaud, el candidato continuista de la «era Bartomeu», y el anuncio de que había alcanzado un acuerdo con la candidatura de Freixa. «El miércoles por la mañana tuvimos una reunión con Toni Freixa y llegamos a un principio de acuerdo para hacer un pacto electoral», desveló el ex vicepresidente institucional. La propuesta de este pacto era que Toni Freixa fuese el candidato, Emili Rousaud el vicepresidente primero y que seis directivos del equipo de “Els millors, al Barça!” (”Los mejores, ¡en el Barça!”) formaran parte de la junta directiva. «Pero los miembros de mi precandidatura decidieron de forma unánime no tirar adelante el pacto por una cuestión de dignidad después de lo sucedido con las papeletas y retirarnos», añadió. Freixa desmintió cualquier clase de contacto.

Además de Rousaud por el camino también quedaron Jordi Farré, Lluís Fernández Alà, Agustí Benedito, Xavier Vilajoana y Pere Riera.

El siguiente momento decisivo de las elecciones se vivirá hoy. Al mediodía los diferentes departamentos de la Generalitat (Salud, Interior y Deportes) se reunirán telemáticamente con la Gestora presidida por Carles Tusquets para decidir si el día 24 se mantiene como fecha electoral o la pandemia provoca un cambio en el calendario. Los tres candidatos han sido citados después de la reunión. La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ya ha adelantado que será el Barça quien decida si se mantiene la fecha o no. Todo apunta a que se podría producir un aplazamiento, ya que en la actualidad está vigente en Cataluña un confinamiento municipal, que se ha prologado justo hasta la fecha de las elecciones. Laporta, que se ve ganador, no quiere saber nada de aplazamientos. Font y Freixa no lo ven con malos ojos.