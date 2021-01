Las cuatro claves del mal momento del Real Madrid tras perder contra el Athletic

Hazard no aparece. Hazard empezó el encuentro jugando como media punta, con total capacidad de movimientos por el ataque, un poco como Benzema. Estuvo dinámico, pero no duró mucho. El Madrid no llegó con fluidez y Hazard apenas pudo mostrar nada. Sus partidos suelen irrelevantes, porque no desequilibra ni encuentra el camino al área. Hizo un tiro desde fuera del área y un pase a Asensio, que remató al palo, antes de que el Madrid fuera de verdad a por el partido. Cuando ocurrió, Hazard ya no estaba en el campo, su lugar lo ocupaba Vinicius. “Ñe falta recuperar la confianza, hacer un buen partido, meter un gol. Sabemos el jugador que es y hay que tener paciencia”, explicaba Zidane, que últimamente tiene que contestar muchas preguntas sobre el belga. Va pasando el tiempo y las noticias de Hazard son sobre sus lesiones y sus recuperaciones, pero no hay apenas de su fútbol. Ha metido dos goles, uno en LaLiga y otro en Champions y no ha dado ninguna asistencia. “Creo que la gente quiere ver la mejor versión de Hazard, hay que estar con él”, decía Zidane, que sabe cómo es el aficionado del Madrid con los jugadores que no llegan a lo que se esperaba. Hay muchas estrellas que no han conseguido triunfar en el equipo blanco por diversas razones: desde lesiones, hasta falta de confianza o pura mala suerte. El Madrid espera a Hazard y le espera porque le necesita. No va sobrado de jugadores para romper defensas.