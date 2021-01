El vídeo del momento exacto en el que Riqui Puig le dice a Koeman que tira el quinto penalti ante la Real

Lo contó Ronald Koeman y lo confirmó el propio protagonista en Movistar. Riqui Puig pidió ser el quinto lanzador en la tanda de penaltis decisiva en la semifinal de la Supercopa entre el Barcelona y la Real Sociedad. Al ver que Koeman tenía cuatro nombres apuntados y faltaba uno, el canterano no dudó. «Yo no estaba en la lista, quedaba un hueco libre y he sido el primero que he dicho que quería tirar. Faltaba el quinto en el papelito del entrenador y le he dicho que quería ser yo», confesaba Riqui Puig, que en una temporada complicada para él se dio una alegría en Los Cármenes. «Estoy muy contento por meter el gol que nos lleva a la final. Hasta que no pones el balón en el punto de penalti no sabes dónde vas a tirar. Al ponerlo ya lo tenía claro. Estoy feliz aunque no juegue. Si Ronald me da minutos los voy a aprovechar. No pienso tirar la toalla», terminó. Ahora, se ha difundido el vídeo del momento exacto en el que el joven pide ser el lanzador.

☝ El moment en el que @RiquiPuig decideix xutar el cinquè penal pic.twitter.com/QG7Ah0o0re — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 14, 2021