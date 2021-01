Es uno de los dos pilotos más grandes de la historia de la Fórmula 1 junto a Michael Schumacher. El pasado mes sumó a su palmarés el séptimo título y, a día de hoy, se podría decir que está en «búsqueda activa de empleo». Porque Lewis Hamilton, oficialmente, todavía no ha renovado su contrato con el equipo Mercedes. Ambas partes afirman que todo está bien, pero resulta surrealista que no se haya anunciado su continuidad cuando todos los equipos y pilotos están ya trabajando al cien por cien. El inglés y su entorno están siendo muy duros desde que comenzaron las negociaciones hace ya muchos meses, sin embargo, han encontrado en Mercedes un duro hueso. La marca no está dispuesta a pagar lo que quiere el británico, 50 millones al año, y el piloto, incluso, ha contemplado la idea de retirarse o tomarse un año sabático como hizo Alonso.

Durante el proceso de conversaciones la escudería fue, poco a poco, cediendo en algunos aspectos que no eran meramente económicos, sino más bien compromisos e inquietudes sociales y personales de Hamilton y que supo involucrar a la multinacional. El heptacampeón parecía tener en su mano a todo el grupo Daimler detrás, sin embargo, la consigna era clara: no pagar 50 millones a Hamilton. Y un desliz sanitario por no tomar las precauciones necesarias perjudicó la posición dominante que tenía Hamilton en la negociación. Su positivo por COVID-19 provocó que un piloto de la cantera de Mercedes le sustituyera en el Gran Premio de Bahréin de 2020. George Russell demostró que Lewis Hamilton no era imprescindible y eso terminó por equilibrar la batalla entre marca y piloto y llevar las negociaciones a un punto muerto.

El tiempo ha pasado y Mercedes sólo tiene confirmada la presencia de Valtteri Bottas dentro de su equipo. Y tampoco se preocupa demasiado porque pilotos no le faltan. En último caso rescatarían a George Russell de Williams, que está siguiendo su preparación normal con el equipo inglés y está cedido. Aunque en su contrato pone bien claro que puede salir en cualquier momento que le sea requerido. Pero ¿qué ocurriría si Hamilton decidiera dejar un año la F-1? Está claro que el piloto inglés es el mejor que hay en la parrilla de salida. El más completo. El más consistente. Sin embargo, es cierto que el monoplaza que conduce es muy superior al resto. Pero también es verdad que su compañero, con el mismo material, ha sido subcampeón en el último asalto de la temporada y muy presionado por Max Verstappen, piloto de Red Bull. Es decir, ha marcado la diferencia. Hamilton pudo fichar por Ferrari hace varias temporadas, aunque prefirió seguir ganando en Mercedes y no arriesgar con la escudería italiana. Hizo bien.

La nueva dirección de la marca no cree tanto en los beneficios de la F-1 y, de hecho, el equipo está ahora formado por tres accionistas: Mercedes, Ineos y el propio Toto Wolff, jefe del equipo y principal responsable de llevar al éxito al fabricante alemán. Sin Hamilton es muy probable que la escudería alemana no ejerciera el mismo dominio en los primeros asaltos de la temporada con Russell como piloto principal, porque el inglés ya «se comió» a Bottas en Bahréin. Red Bull y su alineación de pilotos tan fuerte, Verstappen y Pérez, estarían muy cerca y eso sería un quebradero de cabeza para Mercedes. Ferrari es una incógnita con su nuevo motor y eso deja un hueco para Alpine. A Fernando Alonso todos le temen a pesar de que la escudería gala no terminó bien el pasado año. En el paddock se rumorea con la mejora de potencia alcanzada en su motor y, por supuesto, con el rendimiento del asturiano, que no puede hacer milagros, pero estaría más cerca si un piloto como Hamilton no está al frente de Mercedes.