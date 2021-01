El momento clave para saber si Messi juega la final de la Supercopa contra el Athletic

El primer título de la temporada está en juego. Barcelona y Athletic Club se juegan la Supercopa de España esta noche en el estadio de La Cartuja de Sevilla, pero el partido empieza por la mañana. Será cuando se sepa si Messi podrá participar o no. «Si está, es bueno para el espectáculo», opina Muniain. «Si no juega tendremos más posibilidades», ha dicho Marcelino, sincero, cuando ha estado en una situación parecida a la actual, las muchas veces que se ha enfrentado al argentino. En un punto intermedio, Iñaki Williams: «Me da igual si está Messi o no. Sabemos de su potencial, pero también que el Barça tiene jugadores para suplirle, y vamos a intentar hacerles el partido difícil». El «10» barcelonista ya fulminó al equipo rojiblanco hace unos días en la Liga. «Pero cada partido es diferente», dice Koeman, cargado de razón, porque en San Mamés el conjunto vasco comenzó dominando y marcó un gol, que pudieron ser dos, como hizo contra el Madrid, y entonces la historia podría haber terminado de otra manera. Sin su capitán, el Barcelona logró pasar la semifinal contra la Real, aunque con mucho sufrimiento. Tuvo ratos buenos, dio la cara, pero también estuvo a merced de la presión de su rival y el gran protagonista acabó siendo Ter Stegen. «Ganamos, pero con Leo somos más fuertes por su creatividad y efectividad, que a veces nos falta», opina Koeman. «Para cualquier entrenador y para cualquier equipo, si puedes estar con los mejores siempre te da más opciones de ganar. Es el número uno y sin él nos falta algo, pero si no está, habrá otro futbolista e intentaremos jugar igual de bien», continúa el holandés.

Previa Barça-Athletic

Messi, en realidad, va a ser noticia en el Barcelona en lo que queda de curso. Mientras las elecciones a la presidencia se retrasan, el futuro del capitán azulgrana es una incógnita porque cumple contrato en verano y el pasado agosto ya intentó irse. Empezar a ganar títulos puede ser una manera de comenzar a convencerle de que se quede, algo que desean los tres aspirantes al trono del Camp Nou, Laporta, Font y Freixa, aunque dada la situación económica son conscientes de que no podrán mantenerle la ficha que tiene. La seducción tendrá que ser de otra manera, simple y complicada a la vez: que se sienta cómodo y dentro de un proyecto que va a pelear por todo.

En los últimos partidos se ha visto a un Messi muy activo. Dentro del césped, en realidad, certero porque activo ha estado casi siempre, aunque sin puntería. Pero sus dos últimas apariciones han terminado con dos dobletes. En la grada en la semifinal, parecía muy metido, vibró con el gol de De Jong o con las paradas de Ter Stegen, protestó las acciones del árbitro... Lo normal, pero tampoco es el argentino un futbolista demasiado expresivo. Cuando Koeman lo sustituyó en Granada en el último duelo de Liga parecía que era para darle descanso, pues es de los jugadores que nunca rota y cuando está disponible participa y además lo hace los 90 minutos. Pero después se supo que tenía unas molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda que fueron a más y le hicieron perderse la cita con la Real. El viernes hizo entrenamiento individualizado y ayer ya se probó con el grupo. «La última palabra la tiene él mismo porque conoce como nadie su cuerpo. Tenemos que esperar hasta mañana [hoy] por la mañana. Tenemos esperanzas de que pueda estar», aseguró Koeman, que también fue rotundo: «Lo primero para nosotros es que cada jugador tiene que estar al ciento por ciento, porque no es el último partido. Nos quedan muchos después de éste», insiste el preparador. Claro que se trata de una final y conquistar un título es añadir moral a un equipo que se lo empieza a creer en este comienzo de 2021, tras una temporada en la que la irregularidad ha sido la nota predominante. «Ganar sería muy importante, pero para que sea un punto de inflexión tiene que durar más tiempo», piensa Busquets.

Preparamos el partido pensando que Messi va a jugar MARCELINO (TÉCNICO DEL ATHLETIC CLUB)

El Athletic tampoco está siendo el paradigma de la constancia. Es más, su ex entrenador, Garitano, fue despedido el día que logró una victoria, ante el Elche, y llegó Marcelino con una etapa reina del Tour por delante. Primero el Barcelona en Liga, después estaba el líder Atlético, pero la nieve lo impidió, a continuación el Madrid en la Supercopa, al que venció en un ejercicio de intensidad y eficacia primero, y de resistencia después. Y ahora, de nuevo el Barça. «Nosotros no cambiaremos los conceptos prioritarios», dice el preparador asturiano, aunque hay un «pero»: «Sí intentaremos hacer frente a aquellos puntos que consideramos más fuertes del rival». Ante la duda de Messi sí, Messi no, Marcelino lo tiene clarísimo: «Pensando que va a jugar y que va a rendir a su mejor nivel y que lo tenemos que contrarrestar». Al tercer partido con los leones, el nuevo entrenador ya tendrá la opción de ganar un título, y en dos meses y medio habrá otra en la final de Copa contra la Real Sociedad. «El Barça tiene muchas opciones de ganar títulos, pero el Athletic tiene pocas, por eso hay que dejarse la vida», trata de animar a sus futbolistas el técnico. Aunque en realidad no hace falta: «Los jugadores están a tope, como cañones, con una ilusión que se comen el mundo. Si de algo podemos pecar es de exceso de ganas», dice.

El Athletic no gana un título desde 2015, precisamente la Supercopa ante el Barça. El conjunto azulgrana se quedó en blanco el curso pasado tras años sumando siempre. Para Messi sería la trigésimo quinta copa vestido de azulgrana, si es que la ganan, con o sin él en el campo.