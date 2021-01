Marcelo quiere volver a ganarse un puesto en el Real Madrid y está preparándose muy duro para conseguirlo. Ha contratado a Adolfo Madrid, el entrenador personal de Marcos Llorente, que siempre ha lucido una forma física excelente, y está entregándose a tope para aprovechar otra oportunidad cuando Zidane dé descanso a Mendy.

En una foto de Instagram con Marcelo entrenando, Adolfo Madrid ha colgado lo que es parte de su filosofía de trabajo: “No hay voluntad, hay deseo. La voluntad es un deseo permanente, crónico incluso.” - Carlos Castilla del Pino”, escribo citanto al famoso psiquiatra: “Cada deportista lleva un proceso único, con unos ritmos y unos tiempos. Donde el convencimiento profundo de llevar las cosas a cabo es lo realmente importante. La unicidad de la palabra, el pensamiento, el sentimiento y la acción nos hace libres ante la vida”, continúa.

Marcelo sabe que no le quedan muchas ocasiones de volver a ganarse el lateral izquierdo del conjunto blanco. Su declive empezó hace un año y a pesar de la confianza que Zidane ha puesto en él, no ha logrado dar la vuelta a la situación. El futbolista está llevando sus suplencias sin decir una palabra de más, de un modo ejemplar y ha decidido no dejarse llevar y seguir a su entrenador. Y si por ejemplo, éste le pide quitar la nieve como modo de entrenamiento, pues lo hace. “Sorpresa final”, escribió en Instagram con la foto de ambos limpiando, como han hecho casi todos los madrileños.

Marcelo, quitando nieve

Recuerda a la película Kárate Kid cuando el maestro enseñaba al protagonista a hacer Kárate de un modo que, al principio, era incapaz de entender. Le hacía limpiar coches y dar cera y quitar cera. Lo de Marcelo, en realidad, tiene mucho más sentido. Además, Marcelo, según As, se ha comprado una cama de 35.000 euros, con ella, retrasa la oxidación de su organismo y se supone que consigue evitar lesiones. y

Para Adolfo Madrid no se puede separar el entrenamiento físico del mental, todo va unido, como escribió en otro mensaje en Instagram: !QUIERE Y QUIÉRETE. El recogimiento que ha generado el contexto en el que estamos viviendo, nos ha hecho tomar conciencia de nuestro estado tanto físico como emocional. Donde los únicos responsables, o los primeros responsables, de este estado somos nosotros mismos”, aseguraba. “En estas fechas en las que los excesos y los compromisos son constantes en nuestro día a día, sin tener en cuenta nuestra salud en la gran mayoría, se me viene a la cabeza una reflexión. ¿Qué tal si nos dedicáramos un poco de tiempo hacia nosotros mismos? ¿Qué tal si nos regalamos salud? Tanto a nosotros mismos como a los demás.En estos últimos meses, hemos podido comprobar de primera mano que, antes que TODO, está nuestra salud y la de los nuestros. Cuidarse es quererse a uno mismo”, continúa. Es un discurso que puede darle a Marcelo y a todos los que entrena: “Quiere y quiérete. No pospongas algo en lo que llevas tiempo pensando. No busques excusas, encuentra una razón y devuélvete el poder con el que naciste. ¡Sé tu mejor cuidador!¡Entrena!¡Descansa!¡Y come para alimentar tu cuerpo y alma!¿Y si nos regalamos SALUD?”