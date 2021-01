Marta Bassino repite victoria en el eslalon gigante de Kranjska Gora

Marta Bassino ganó su segundo Slalom Gigante en dos días por delante de Michelle Gisin y Meta Hrovat, consiguiendo su cuarta victoria en la disciplina esta temporada. Cada vez que ha terminado una carrera de Slalom Gigante ha ganado.

Se convirte en la segunda mujer de Italia en completar un doblete de Slalom Gigante de la Copa del Mundo en una misma temporada, después de la tres veces campeona olímpica Deborah Compagnoni en 1997 (Zwiesel, Alemania).

Hoy parecía que podría ser más un desafío para Bassino, que se sentó en el segundo lugar detrás de Mikaela Shiffrin después de la primera carrera. Pero Shiffrin perdió mucho tiempo en la mitad inferior del recorrido y finalmente tuvo que conformarse con el sexto lugar.

“Es tan asombroso, estoy tan emocionada. Es como un sueño, no puedo creerlo”, dijo Bassino.

“Es como si no entendiera lo que me está pasando. Es maravilloso experimentar estas fuertes emociones, lucho por mantenerlas a raya. Fueron dos días muy duros. Vivo el momento, el más bello de mi carrera, y lo disfruto, no pienso demasiado en el futuro, vivo día tras día y carrera tras carrera, tratando de recoger lo mejor de mí en cada momento y al final, haremos las cuentas (...) Hoy en la primera carrera sufrí un poco del cansancio del sábado en una pista tan difícil, una de las más duras que he enfrentado en la Copa del Mundo. En la segunda saqué toda la energía que necesitaba: cuando vi la luz verde junto a mi nombre y luego Shiffrin perdiendo la ventaja, la emoción explotó”, añadió.

La suiza Michelle Gisin volvió a demostrar que es una de las esquiadoras más regulares de la temporada, terminando segunda a 0,66 segundos de Bassino. Antes de este fin de semana no había conseguido un lugar en el podio de la Copa del Mundo de Slalom Gigante y se aleja de Kranjska Gora con dos podios (un tercero y un segundo). Gisin está ahora a sólo 60 puntos de la líder de la Copa del Mundo Petra Vlhova, que terminó hoy en la décima posición

Completando el podio, la eslovena Meta Hrovat, que acaba de conseguir el tercer podio de su carrera en la Copa del Mundo. La última vez que subió al podio fue hace exactamente un año, durante el mismo fin de semana de carrera en Kranjska Gora.