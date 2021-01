Setién asegura que el Barcelona todavía no le ha pagado

Quique Setién llegó al Barcelona en enero de 2020 y firmó un contrato hasta 2022, con una cláusula especial porque en 2021 hay elecciones en la entidad azulgrana. No ganó nada, pese a que volvió líder tras el confinamiento en la Liga. En la Champions, encajó el histórico 2-8 del Bayern Múnich y fue destituido en agosto, para que llegara Koeman. El entrenador cántabro pasó por “El Larguero”, de la SER, y entre otras cosas aseguró: “Todavía no me han pagado, estamos a la espera”. Se junto allí con Eder Sarabia, quien ha sido su segundo muchos años y que ahora emprenderá su primera aventura como máximo responsable del banquillo, en el Andorra de Piqué.

Sorprendió este fichaje porque Sarabia, por su fuerte carácter, tuvo algún encontronazo con la plantilla en sus meses en el Camp Nou. “De Messi no nos despedimos, ni de otros jugadores porque fue una situación un poco... Era un momento triste y muy duro y la gente no quería hablar con nadie. Casi dábamos por hecho que podía pasar”, desveló Sarabia, que afirmó también que Piqué ya había hablado con él hace tiempo y le dijo que lo iba a fichar para el Andorra. Del central aseguró que está muy atento de todo lo que sucede con Andorra, equipo del que es uno de los propietarios. Y que no se pierde un partido.