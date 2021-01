Explosión en Madrid: el milagro del colegio gracias a la nieve de Filomena

La explosión en el centro de Madrid ha obligado a evacuar una residencia de ancianos anexa y un colegio cercano, sin que se hayan reportado heridos entre los mayores del geriátrico ni entre los niños del centro educativo. Se trata del geriátrico Los Nogales La Paloma, ubicado en el edificio contiguo al parroquial y cuyos residentes han sido trasladados a un hotel y serán derivados a otros centros de la cadena en el caso de que no puedan volver al de la calle Toledo.

También han sido evacuados los alumnos del colegio La Salle La Paloma, ubicado en la calle La Paloma número 21 y que ha sufrido daños en varias aulas con rotura de cristales.

El ex jugador de baloncesto Alfonso Reyes, hermano del madridista Felipe Rayes ha reconocido el patio donde jugaron sus hijos: “Ha sido mi barrio 23 años, La Salle La Paloma el colegio de mis hijos durante 14 años”. ha contado. Él ha estado ahí muchísimas veces: “He estado miles de veces en el patio del colegio, debajo de la parroquia donde se ha producido la explosión. Se confirma que no hay daños entre los niños. Un milagro”.

Aunque lamenta los muertos: Por desgracia, 2 fallecidos se confirman. Todos los niños del colegio están bien”. Dice que el temporal Filomena ha sido una bendición esta vez: Me cuenta @mijel, padre compañero del colegio @lasallelapaloma que los niños no han salido al patio porque todavía había nieve. Filomena no ha sido tan nefasta”.

En un día normal y a la hora que ha ocurrido la explosión, la catástrofe hubiese sido aún más terrible de lo que está siendo: “Cualquier otro día ese patio estaría lleno de niños. Gracias, Filomena”.