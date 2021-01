El mensaje en inglés de Sergio Ramos a McGregor tras su terrible KO ante Poirier

Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, es un gran seguidor del luchador Conor McGregor. El irlandés volvió al octógono de la UFC después de haber anunciado su retirada, pero el resultado no fue como esperaba: el estadounidense Poirier lo tumbó de forma contundente e inapelable en el segundo asalto. Un duro golpe para el pelirrojo, que abandonó el vestuario con una muleta. En un momento tan complicado, Ramos quiso mandar un mensaje de ánimo a McGregor, y hasta se soltó con el inglés para hacerlo: se grabó un vídeo en el que dice: “Always supporting you, always Conor” (siempre apoyándote, siempre Conor).

El central del Real Madrid está apurando su recuperación para incorporarse al equipo, después de haber sido baja en el último partido contra el Alavés, en el que el conjunto de Zidane dio una buena imagen después de haber encadenado una racha de malos resultados, incluida la eliminación en las semifinales de la Supercopa contra el Athletic Club y en la Copa contra el Alcoyano, de Segunda B. La próxima cita del Madrid es en Liga frente al Levante, el sábado a las 16:15 en el Di Stéfano. No puede fallar el conjunto blanco, que persigue al de momento casi infalible Atlético.