“Me siento abandonada”, la confesión de Paula Badosa en el Open de Australia

La española Paula Badosa es la única tenista que ha dado positivo entre los que esperan el comienzo del Open de Australia. Todos tienen que pasar una cuarentena, pero la de Badosa se está haciendo especialmente dura.

Confiesa en una entrevista en el diario “Marca” que se siente “abandonada” por la organización. “No tengo el material para entrenar que pedí después de cinco días, no me informan del tipo de virus que tengo cuando a los tres días se sabe, ninguna información”, se lamenta. Si su infección procede de la cepa británica, la cuarentena es más larga y sólo tendría dos días de entrenamiento antes de debutar en el Open de Australia.

“Hoy no he podido dormir de ansiedad y de claustrofobia. Sentía que no podía salir de la habitación y me empecé a agobiar mucho”, confiesa Badosa. “Es la peor experiencia [de mi carrera] con diferencia. Las condiciones en las que estamos aquí que son lamentables. Lo primero que se recomienda cuando tienes un virus es abrir las ventanas de las habitaciones para que corra el aire. Yo no tengo ventanas y mi habitación es de escasamente 15 metros cuadrados. Es obvio que lo único que respiro es el virus. He pedido productos de limpieza, como una aspiradora, y no me dan nada”, se queja.