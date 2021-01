Siux ficha a la joven promesa emergente Iván Ramírez

Continúan las novedades y el aumento de la nómina de grandes jugadores en las filas de Siux Padel. Tras fichas a Patty Llaguno, a Araceli Martínez y a Ernesto Moreno, no ha querido quedarse ahí y ahora se ha hecho con los servicios de un jugador de enorme proyección.

Se trata de Iván Ramírez, de tan solo 19 años, y con una trayectoria impresionante en las últimas dos temporadas. Si en 2019 fue el más currante, el que más partidos disputó, el año apsado junto a Arturo Coello consiguió colarse en el cuadro final y en concreto hasta la ronda de octavos en siete ocasiones partiendo desde las previas.

El jugador se une al Team Siux con una nueva pala, diseñada para cumplir sus necesidades en la pista, la nueva Siux Spartan Revolution, que pertenece a la misma línea que las Diablo Revolution.

Iván Ramírez: ’'Todo el que conoce Siux, repite, y yo no soy la excepción’'

Iván explica tres motivos por los que ha decidido apostar por la marca española. En primer lugar, cree que es ’'una marca ambiciosa e inconformista’' como él. ’'Admiro el mimo y el gran trabajo que hace con sus palas. Me di cuenta de que las palas que me ofrecían otras marcas ni se acercaban a la calidad a estas. Todo el que conoce Siux repite. Y por suerte yo no soy la excepción’'.

El segundo motivo es el ’'ímpetu de superación’', del que cree que Siux y él mismo tienen ’'mucho en común’'. ’'Me alegra mucho este proyectazo que tenemos juntos, porque Siux no es solo una marca TOP. Por suerte, a diferencia de otras marcas, Siux se reinventa y sigue sumando modelos de calidad, mientras que otras simplemente se limitan a sacar lo mismo año tras año’', añade el jugador.

Su tercer motivo para haber elegido Siux es ’'el buen trato’' que la marca le ofreció desde el principio: ’'Me sentí muy acogido y arropado, incluso sin haber firmado antes. Vi que Siux también es una familia cálida llena de jugadores y la pregunta sería ¿por qué no unirme? Estoy sumamente convencido de que no me he equivocado. Y estoy deseando competir ya con la marca’'.

Así, Iván explica también cuáles son sus objetivos para 2021: ’'Mis objetivos son bastante exigentes, pero creo que es lo que merece estar en una marca, así exigencia al máximo. Me gustaría primero, no solo entrar en cuadro, sino afianzarme en él luchando en puestos altos. Pero, sobre todo, estoy entrenando sumamente duro para quitarme la espina del año pasado y el objetivo principal es, al menos, entrar una vez a cuartos’'. Para terminar, el jugador cree que ’'este año está lleno de retos difíciles’', pero está motivado para afrontarlos.