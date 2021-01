Conocí a Adrián siendo un niño. Lo seguí en las categorías inferiores, sobre todo cuando corría en la F3 alemana, que en aquel momento era uno de los pasos para llegar a la Fórmula Uno. Adrián siempre se dejó las puertas abiertas allí por donde pasó y siempre tuvo una buena relación con todos. Dejaba buen sabor de boca, tanto en lo profesional, porque no era un piloto conflictivo, como en lo personal.

Entró en Minardi con el apoyo de Lois y con Luis Pérez Sala. Antes de que Adrián me llamara para decirme lo de un «tal» Fernando Alonso, él estaba centrado en Antonio García, y fue el propio Antonio, también una persona muy generosa, el que le dijo que Fernando era especial.

Adrián fue una persona muy trabajadora que pasó por todas las categorías. El equipo Minardi de Fórmula Uno no era una maravilla y sus resultados no fueron brillantes, pero después supo cambiar el chip. Adrián siempre fue generoso con muchos pilotos y todo eso, en muchas ocasiones, con dificultades económicas.

Él fue una de las personas que contribuyó a la profesionalización de este deporte en España. Venía del mundo empresarial y quiso llevar el equipo como una compañía, algo que no era habitual entonces. Como lo que es ahora Campos Racing. Pero si me tuviera que quedar con algo de Adrián es la gran persona que era. Tuvimos momentos difíciles como cuando empezó el proyecto de equipo español en la F-1, Bravo, que no cuajó, pero también grandes días como cuando Fernando fichó por Minardi porque él todavía guardaba una gran amistad con el dueño del equipo, Giancarlo Minardi. Adrián siempre fue muy sentimental, tenía un gran corazón.