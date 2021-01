Demostración de fortaleza de Lara Gut en Garmisch-Partenkirchen

Lara Gut-Behrami gana el Super-G de hoy en Garmisch-Partenkirchen. Se trata de su cuarto podio consecutivo y de su tercera victoria consecutiva en el Super-G, tras haber ganado las dos últimas carreras de la disciplina en St. Anton am Arlberg y Crans-Montana.

Gut-Behrami es la primera mujer que gana tres carreras consecutivas de Super-G en la Copa del Mundo desde que lo consiguiera ella misma de diciembre de 2016 a enero de 2017.

También es su tercera victoria en la localidad alemana de Bayern (ganó aquí en 2016 y 2017), y la 29ª en la Copa del Mundo.

Fue la 15ª victoria en Super-G en la Copa del Mundo de esquí para la esquiadora suiza, que es la cuarta en el ranking de victorias en Super G femenino de todos los tiempos, por detrás de Lindsey Vonn (28), Renate Goetschl (17) y Katja Seizinger (16).

La victoria de hoy ha llevado a Gut-Behrami al segundo puesto de la clasificación general de la Copa del Mundo, por detrás de Petra Vlhova. Además, ahora es líder de la clasificación de la temporada de super-G, con 140 puntos de ventaja sobre su compañera de equipo Corrine Suter.

“Es genial volver a ser tan rápida. Estoy contenta de haber recuperado la confianza (...) Hace unos meses, la gente me preguntaba si todavía era capaz de ganar una carrera. Ahora la gente empieza a hablar de la Copa del Mundo (general). Eso demuestra lo rápido que pueden cambiar las cosas en el deporte (...) Para mí es importante mantener mi nivel de esquí, que pueda ser rápido como hoy y disfrutar”, dijo Gut.

“Después de 13 años sigo siendo capaz de ganar. Aunque no he ganado todas las temporadas que he corrido, casi he tenido la oportunidad de ganar (...) Creo que es el mayor logro que puedes tener en tu carrera, que puedas intentar ganar cada vez que estás en la salida”, añadió Gut.

Kajska Vickhoff Lie terminó en segundo lugar, a 0,68 segundos de la suiza. Es su primer top 3 después de 45 participaciones en la Copa del Mundo. Lie está realizando una buena temporada, después de haber conseguido su único top 5 en su carrera a principios de esta temporada, en el descenso de Val d’Isere.

La veterana canadiense Marie-Michele Gagnon ocupó el tercer puesto. Terminó a +0,93 segundos de Gut. Desbancó a Sofia Goggia del podio con el dorsal 29 por 0,07 segundos. Es el primer podio de Gagnon en el Super-G y el quinto de su carrera. La última vez que estuvo entre las tres primeras fue en la combinada de Soldeu (Grandvalira, Andorra) en 2016.