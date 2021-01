Fallece de coronavirus Pedro Muñoz, expresidente de la Federación que se enfrentó con Nadal

El fundador del ATP Challenger de El Espinar en Segovia y expresidente de la Federación Española de Tenis, Pedro Muñoz Asenjo, ha fallecido con 72 años a causa del coronavirus, según ha informado este sábado en un comunicado la organización del torneo del que fue creador, y por el que pasaron cuando eran jóvenes tenistas como Nadal, Federer, Feliciano López o Andy Murray (aquí, cómo fue el paso de Nadal y Federer por El Espinar). Muñoz fundó en 1986 la competición en la localidad segoviana La Estación de El Espinar y esta acabó por convertirse en una competición nacional por la que pasaron buena parte de los mejores jugadores de España y algunos del mundo, hasta que en 1991 ganó la categoría de Challenger ATP. Es un torneo referente en el tenis de este país.

De forma paralela al crecimiento de la fama de este torneo, Pedro Muñoz alcanzó la presidencia de la Federación de Tenis de Madrid en 2001 y, cuatro años después, la de la Federación Española. Durante su mandato, se reconoció a los equipos de Copa Davis y Copa Federación como selecciones españolas, se celebró la semifinal de Copa Davis en 2008 entre España y Estados Unidos en la Plaza de Las Ventas de Madrid y se conquistó este título en Mar del Plata (Argentina). Pero también hubo mucha polémica con los jugadores, entre ellos Rafa Nadal, que en esos momentos era el número uno del mundo. Discutieron precisamente por esa eliminatoria de Madrid, que los tenistas no querían como sede porque consideraban que la altitud era dar ventaja al rival, por las camisetas que tenían que llevar en la Copa Davis y todo se puso feo con unos intercambios de mensajes entre el presidente y los jugadores, que se negaron a participar en cualquier acto de la Federación, aunque sí jugaban la Davis. “Con Pedro Muñoz hemos terminado. No hay paz. No podemos aceptar que nos mienta siempre, desde que es presidente hasta hoy. Este señor no puede ser nuestro presidente, no nos sentimos representados por él”, llegó a decir Nadal . Del balear, Muñoz llegó a decir, por una declaración del zurdo, que su actitud ”no se corresponde ni con un número uno ni con un Premio Príncipe de Asturias”. En 2009, José Luis Escañuela se convirtió en nuevo presidente.