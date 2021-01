A menos de 48 horas para arrancar la temporada en la Copa ATP ante el australiano Alex de Miñaur, Rafa expresó sus sensaciones después de más de dos semanas en Australia. Superada la cuarentena, el número dos del mundo reflexionó sobre muchos aspectos en su comparecencia ante los medios en Melbourne. Y destacó cómo el país está afrontando la lucha contra el coronavirus, nada que ver con lo que se vive en las sociedades europeas: “Es increíble ver cómo Australia ha manejado tan bien esta situación. Sin duda debería servir de ejemplo para el resto del mundo. Ellos lo tienen todo muy controlado. Los tenistas nos hemos hecho en total unas 14 PCR y los que viajaban en el vuelo donde algunas personas dieron positivos han estado en cuarentena estricta durante 15 días. Con esto han garantizado que no seamos un riesgo para el resto de australianos. En otros países como España o Francia es impensable que podamos ver esto”.

La pretemporada para Rafa, como no podía ser de otra forma, está siendo atípica, pero dentro de las peculiaridades de los entrenamientos, el español no cree que pudiera haber llegado mejor a este punto de 2021: “He trabajado correctamente en Mallorca y aquí hemos estado en una cuarentena. Mi preparación ha sido excelente, ya que he podido entrenar casi dos horas y media en Adelaida. He hecho todo lo que tenía que hacer para estar preparado para los primeros partidos de la temporada, aunque será muy diferente a lo de otros años porque muchos vamos a jugar por primera vez la semana antes de un Grand Slam”.