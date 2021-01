Vergonzosa agresión por la espalda al árbitro en un partido de Tercera División

El colegiado del partido entre el Alcalá de Guadaira y el CD Mosquito, de Tercera División Senior de Andalucía, fue agredido por un jugador local tras marcar el conjunto visitante.

Nueva agresión a joven colegiado en Sevilla. Esta vez, en el estadio del Alcalá de Guadaira.

No hay justificación posible ante esto. Al autor de esta vergonzosa actuación se le debería de caer el pelo.



Mucho ánimo al arbitro.



Via: @ayudaalarbitro en Instagram. pic.twitter.com/2TO5icQbMw — Álvaro Oñate (@aonarz) January 30, 2021

Al parecer, los jugadores locales protestaban por una falta antes del gol y en ese momento un futbolista agredió por la espalda al árbitro tirándolo al suelo de un fuerte empujón en un acto vergonzoso.

El árbitro se quejó de notable dolor en la zona cervical y se llevó la mano al cuello cuando se puso en pie y la acción deleznable fue recriminada desde la grada por los propios aficionados que asistían a ver el partido.

El propio colegiado, Salva Fernández, denunció la agresión a través de las redes sociales. “Soy árbitro de fútbol de la RFAF Sevilla y hoy, he recibido una agresión por parte de un jugador. En primer lugar me gustaría dar las gracias a todos los compañeros que han mostrado interés desde el minuto 1. En segundo lugar a la RFAF por haber estado atenta en todo momento y hacerme más fácil este duro momento. Por último quiero mandar apoyo a todos los compañeros que alguna vez han sufrido algo parecido. Espero que actuaciones como las de hoy no se repitan, ensucian el deporte que todos amamos. Este suceso no me para, cuando uno ama lo que hace no hay obstáculo que lo detenga. Muchas gracias a todos”, escribió en su perfil de Twitter.