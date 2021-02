La ruptura más triste de youtubers: el duro mensaje de Auron a Reborn

Auron y Reborn ya no son amigos y ni se tratan, cada uno va por su camino, aunque no está claro por qué. Ahora mismo todos sus seguidore están a la espera de que se den las razones de una ruptura de la que, ahora mismo, sólo se conoce la versión de Auron, que la ha dado a sus seguidores. Y tampoco ha explicado razones, sólo ha contado que no quiere saber nada de su ex amigo.

En cuanto le han preguntado ha respondido con sinceridad, sin lamentaciones y sin excesiva pena :A veces la amistades terminan, se ha hablado mucho de ello, se ha rumoreado, se ha hablado de todo, he leído auténticas locuras”, ha asegurado Auron en directo sin eludir la pregunta, aunque sin dar excesivas explicaciones. “No tiene nada que ver con Sara (Biyin), es una persona que no vale la pena y no la quiero cerca mía”, ha continuado con dureza, sin abrir una puerta a una posible reconciliación”.

“Que él siga por un camino y yo sigo por otro. No hay nada más, pero quería aprovechar para desmentir ciertos rumores acerca de Sara. No es eso, ese que me ha demostrado que no vale la pena, cuanto más lejos mejor”, ha continuado con un mensaje muy duro para dos famosos youtubers que habían sido amigos.

No ha querido explicar más, no ha querido entrar en las razones o las intimidades. Ha querido zanjar el asunto, como si no fuera a tener más repercusiones, como si ahora todo el mundo no esperase la respuesta de Rebron: “No animo a nadie que le tire cualquier tipo de hate, no va a haber polémica, no incito a nadie a que le diga nada malo. Tenemos una edad y todo maravilloso. Él por un camino yo por otro, aquí paz y después gloria”, ha acabado.