Kyrgios, como en sus peleas con Nadal, la lía contra un árbitro español: se enfada con él y se niega a jugar

Hacía mucho que Kyrgios no daba la nota en un partido de tenis. Amenazado por las sanciones de la ATP había adoptado una política de tranquilidad. Hasta había dejado sus peleas con Nadal al que no hacía más que elogiar, contaba hasta tres antes de encenderse. Pero no ha aguando más.

Contra el español Nacho Forcadell, un juez de silla hizo que Nick Kyrgios en lMurray River Open en Melbourne, Kyrgios se negó a jugar enfadado por el “warning” recibido por su tardanza en sacar.

Se secó con la toalla sin prisa y cuando estaba listo para sacar, llegó el aviso .Ya estoy sacando, es mi movimiento. ¿De qué estás hablando? No voy a jugar”.

“No juego”, siguió diciendo, mientras dejaba las bolas y la raqueta y se sentaba en su silla de descanso dispuesto de verdad a no jugar. El público reaccionó con extrañeza, aplaudiendo primero al jugador para que volviese a la pista y luego esperando a que el partido regresase a la normalidad, si es que eso es posible con Kyrgiso

“Estaba mirando el reloj, estaba ya el 3, 2, 1 y estaba ya ejecutando mi servicio. Entonces me avisa con infracción de tiempo”, dijo el tenista australiano. “El tenis no va de los árbitros y ahora tengo que ser multado por ello. Se creen los árbitros que el tenis va de ellos”

Se calmó después el jugador y de repente fue como si tomara conciencia de lo que estaba haciendo: “He perdido suficiente dinero con la multas”, aseguró. No quería volver a ser sancionado por perder los nervios durante un partido de tenis, así que recuperó la tranquilidad, logró enfriar su temperamento y siguió jugand y ganando contra Bouchier 6-2, 7-6 (6). Porque cuando Kyrgios se pone a jugar y no se deja llevar por otras cosas, es muy bueno.