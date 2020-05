Kyrgios, con 6 copas de vino: “No nos importan Nadal, Federer o Djokovic”

Kyrgios estuvo en un directo de Instagram con Murray y se le vio muy suelto: “No nos importan Nadal, Djokovic y Federer, hombre. Te amamos”, le dijo. “La gente común como nosotros te amamos”, continuó: "Tú eres mucho mejor que el Big 3”.

Y añadió que como australiano, le gusta vencer a los europeos: “Soy australiano, me gustan los eventos de grupo y lo paso con mis amigos, queriendo ganarle a los europeos que no son más que un grupo te gente que se odia, fingiendo compañerismo”, dice. “Tsitsipas y Zverev no se pueden ni ver, pero ahí están con los besos y los abrazos. Son personalidades distintas. Yo no soy así”, presumiendo de sinceridad.

“¿Tú me ves teniendo algo en común o pasándolo bien con un tipo como Dominic Thiem? Contigo sí. Por más que seas europeo, te tienes que venir al Team World”, le dice a Murray.

El británico le ve tan suelto que le pregunta cuántas copa de vino se ha bebido: "6″, le contesta Murray.