Nueva muerte en el K2: fallece el Búlgaro Skatov tras una grave caída en el descenso

El búlgaro Atanas Skatov ha fallecido tras sufrir una importante caída cuando descendía hasta el Campo 3 tras una noche con muy malas condiciones meteorológicas. Según la radio nacional búlgara, un helicóptero del ejército de Pakistán encontró su cuerpo tras sobrevolar la zona en busca del alpinista desaparecido, ya que había sido imposible enviar un equipo de rescate en el lugar donde se encuentra Skatov.

El himalayista búlgaro de 42 años formaba parte del grupo de Seven Summit Treks que pretendía alcanzar la cumbre hoy viernes 5 de febrero. En el campo 3 (7.300 m) había tomado la decisión de darse la vuelta y poco después sufrió una caída al romperse una cuerda. El alpinista había caído en una zona de difícil ascenso.

El gran objetivo de Atanas Skatov en las grandes montañas era convertirse en el primer vegano con los Catorce. Ya había alcanzado once cimas de más de 8.000 metros (incluyendo el Everest por ambas vertientes). Inició su trayectoria en la cara norte del Everest (2014) y, desde entonces, no ha habido año en que no haya ascendido al menos uno: Manaslu en 2015, Annapurna y Makalu en 2016, Everest por el sur y Lhotse en 2017, Cho Oyu en 2018 y un espectacular póker con Kangchenjunga, Gasherbrum I, Gasherbrum II y Dhaulagiri en 2019.

Se trata del segundo accidente mortal que se produce este invierno en el K2. El español Sergi Mingote murió al mediados de enero también tras sufrir un accidente mortal durante el descenso desde el campo tres al campo base avanzado.