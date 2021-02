Conmoción por el suicidio del futbolista Santiago ‘Morro’ García

El fútbol argentino y el uruguayo están conmocionados por el suicidio del delantero Santiago García, apodado Morro, y que fue encontrado sin vida en su apartamento de la ciudad argentina de Mendoza. Junto al cuerpo de García, nacido en Montevideo hace 30 años, se habría encontrado un arma.

Santiago García militaba en Godoy Cruz, club al que llegó en 2016, y actualmente estaba apartado del equipo a causa de una depresión. El uruguayo tuvo que sufrir los ataques públicos del presidente del club, José Mansur, quien dejó claro que el ciclo de Morro García en la entidad de Mendoza estaba acabado. “Que no te quepa la menor duda de que su ciclo está terminado. No puedes ser un líder y no ir al gimnasio, no cumplimentar los regímenes de peso, estar en rojo con todas las mediciones. Lamentablemente hay un problema de interrelación personal que a los chicos hay que apoyarlos, fomentarlos, levantarles el ego y vos no se lo puedes tirar abajo. Hay una situación de jugadores que profesionalmente no han cumplido, si no cumplen no pueden estar”, declaró Mansur en diciembre.

El Morro García inició su carrera en Nacional de Montevideo, de donde pasó al Athletico Paranaense de Brasil, Kasimpasa de Turquía, de nuevo Nacional, River Plate de Montevideo y Godoy Cruz, la última parada de su vida.

Desde que se conoció el fallecimiento de Morro García, las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia para su familia y amigos. Nacional de Montevideo, River Plate o Javier Mascherano expresaron su pesar a través de Twitter.

Fuiste héroe, fuiste goleador, fuiste amigo y familia, fuiste todo lo que una persona desea ser cuando agarra una pelota, hoy te toca ser eterno e infinito para todos nosotros...



Muchas gracias por tanto Morro, gracias por tantas alegrías al pueblo tombino. Que en paz descanses. pic.twitter.com/e8vB72HdGr — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) February 6, 2021

No hay palabras ni consuelo.

Inmenso dolor por la muerte de uno de los jugadores e hinchas más queridos en en la historia reciente de Nacional.

Todos lloramos por “El Morro” #QEPD pic.twitter.com/rMKflHnwnT — Nacional (@Nacional) February 6, 2021

La familia darsenera está de luto, siempre te vamos a recordar así

Descansa en paz, Morro ❤️ pic.twitter.com/7QbaUrTm4q — C. A. River Plate Oficial (@cariverplateuru) February 6, 2021

Descansa en Paz Morro 😢

Mis condolencias a su familia y amigos.🙏 — Javier Mascherano (@Mascherano) February 6, 2021