José María García sobre la “aberración” de obligar a Messi a hablar catalán, Ibai Llanos y los youtubers

José María García siempre tiene algo que decir. Lejos de los micrófonos, en los que se convirtió en un periodista imprescindible, sigue la actualidad y eso le cabrea aún más. En una entrevista en El Español le han preguntado por el contrato de Messi: “Está hecho por un absoluto necio. Hace mucho tiempo, cuando conocí a Bartomeu, dije: “Ni el Barcelona podía llegar a menos ni él a más”. A los hechos me remito”, asegura. Y habla de lo mal que está el Barcelona: “Ha tenido es una dirección catastrófica. El contrato es un engaño porque no se han atrevido a cumplirlo. Si merece ese dinero, que se lo den. Pero por jugar al fútbol, no por cláusula de fidelidad. Un contrato se hace para jugar al fútbol.”, asegura. Le dicen que está obligado a aprender catalán: “Es una aberración. Está hecho por un analfabeto, un tío al que le tocó la primitiva y salió presidente. Ahí lo tenéis. Le votaron, pues que se lo coman”, insiste.

Alaba a Messi por sus silencios políticos. “Messi jamás se ha mezclado con la política. Le habrán pedido ayuda mil veces desde el independentismo, que fuera a sitios... No ha estado en ninguno, no hay ninguna declaración política. Es admirable”, dice en la entrevista.

Además, considera que el contrato de Messi está justificado, que si lo genera, por qué no lo va a cobrar “¡Está muy bien ganado! Es el mercado: la ley de la oferta y la demanda. Y puede que haya sido rentable. Habría que cuantificar lo que ha significado Messi para el Barcelona y para Cataluña”, asegura el periodista para mostrar su enfado. Y continúa: “Luego se hacen unas comparaciones horribles. También las escucho con los sueldos de los youtubers. Por cierto, hay uno que me encanta: Ibai Llanos... El problema de lo de Messi es el contrato”.